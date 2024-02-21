許正宇：過去3年整體虛擬資產罪案達7148宗　涉款近70億

市場上涉及虛擬資產的騙案頻生。財經事務及庫務局局長許正宇書面回覆立法會議員提問指，過去3年整體涉及虛擬資產的罪案數字為1,397宗、2,336宗及3,415宗，涉及金額為8.24億元、17.04億元及43.98億元。至於被拘捕和檢控人數，執法部門現只會因應個別情況就特定個案整合有關數字。舉例而言，於JPEX案中，截止2024年2月20日，共拘捕70人，暫時沒有人被起訴。

他又指，為讓市民及早防範，香港證監會去年9月已加強資訊發布，包括公布虛擬資產交易平台的資料，並會主動透過新聞發布和社交媒體貼文等，公告可疑交易平台，而且會按個案情況採取適當行動，包括調查平台有否違反相關法例、要求執法部門協助封鎖有關網站及社交媒體帳號網址、向相關人士發出停止為涉嫌是欺詐工具的代幣提供購買服務的終止及停止函等。

他指，證監會透過不同措施和持續的投資者教育工作，及時和有效提醒市民，以免誤入騙局，同時積極進行投資者教育，推廣有關虛擬資產交易平台的資訊，以及提醒公眾有關在無牌平台上進行交易的風險。

為加強監察及調查有關虛擬資產交易平台的非法活動，證監會與執法部門去年10月成立虛擬資產交易平台聯合工作小組。許氏透露，截至今年2月2日，證監會和執法部門已就超過100宗虛擬資產交易平台或虛擬資產相關活動交換情報，雙方會根據一籃子因素，決定是否需要就個別交易平台和活動的投訴成立專案調查，包括是否和香港有聯繫、是否涉及違反相關法例、涉案人數和金額等。

許正宇強調，港府和監管機構致力完善有關虛擬資產的規管框架，當中包括引入合適的發牌制度，以確保相關服務提供者符合打擊洗錢及恐怖分子資金籌集和保障投資者的要求。至於就制訂和落實各項有關虛擬資產的措施，財庫局一直與證監會等監管機構保持緊密溝通，確保顧及市場發展，並為投資者提供保障。