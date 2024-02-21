長實黃竹坑站項目命名為Blue Coast　部署3月開售

被問及是次會否再開出「深水炸彈價」，趙國雄回應指，該盤現階段成本價為每方呎2.8萬，隨着息口上升，成本可能更高，要看如何定對「深」，可能「食得深，蝕得深」。對於會否一口氣推售3B期及3C期，共1,200伙，他未有正面回應，但指集團向來都不喜歡囤積居奇。

他相信，撤辣會使大部分香港市民都會開心。而集團年內將推售的樓盤，另包括啟德跑道區第4E區2號項目及觀塘安達臣道項目。

集團營業部首席經理郭子威稱，Blue Coast屬於港島南岸各期數中最接近商場，兼享有獨一無二得交通優勢。

長實營業部助理首席經理楊桂玲指，該期數為港島南岸項目中規模最大，並設有專屬升降機連接住宅平台及商場。她續指，項目命名中，「Blue」代表項目位處港島南區，部分單位可飽覽海岸線上蔚藍景致。資料顯示，項目第3B期提供642伙，設兩座住宅大樓，並劃分為第1A，1B，2A及2B座，提供的戶型涵蓋兩房至四房間隔，預計關鍵日期為2025年12月。