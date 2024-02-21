1月私宅轉手個案平均賺幅30.4%　為13年半新低

利嘉閣地產綜合土地註冊處資料顯示，今年1月每宗私人住宅轉手個案平均賺幅約30.4%，按月再跌約0.7個百分點，已連跌3個月，更創自2010年8月以來約13年半的新低。同時，上月帳面錄得虧損約達421宗，按月佔比雖減少1個百分點至約27.8%，仍為逾14年半次高水平。

該數據又指，上述1月蝕讓宗數是繼去年3月錄得約456宗後的近10個月最多。而上月平手的個案錄約18宗，佔比微升約0.2百分點至約1.2%。

利嘉閣綜合土地註冊處資料所得，今年1月全港1,517宗已知上手購入價的二手私宅買賣登記中，帳面獲利個案共1,078宗，佔比約71.1%，為連跌7個月後首見反彈，較去年12月谷底的約70.2%，回升約0.9個百分點，惟仍屬逾14年半以來次低水平。

按物業區域劃分，表現最差為九龍區，獲利比例只佔約68.2%，按月少約0.9個百分點。至於港島區表現跑贏大市，以約76.1%之數成為獲利成功比率最高分區，按月升約0.7個百分點。新界區報約70.8%，按月升約1.7個百分點。

而獲利成功比率最低為樓齡較新的將軍澳日出康城，平均每宗只賺約2.1%，次低為荔枝角美孚新邨的約26.1%。

該行研究部主管陳海潮表示，息口連番持平並預告來年減息下，刺激連跌多月的二手私宅轉手獲利比率突現回升，惟料後市表現在未有明顯好消息來臨前仍將反覆。

陳指出，承接之前減辣的效應結合息口見頂產生的協同效益，反映在上月的市場數據稍見回暖，可惜股市在1月中下旬一度持續探底，加上有農曆新年長假期因素，市場表現仍十分呆滯，業主轉手多要減價才易出貨，故預料2月二手私宅轉手獲利比率有機會再次回軟，冀能守在約70%水平，至於平均每宗賺幅恐再微跌，望不至跌穿30%關口。