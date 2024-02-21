道期挫64點　比特幣跌近1%

美匯指數報103.975；港匯見7.8201；離岸人民幣(CNH)報7.1951；美元兌日圓報150.14；歐元處1.0812；英鎊報1.2625。金價報2,028.32美元。油價微跌，布油報82.09美元，紐油處76.77美元。比特幣跌近1%至51,627美元。道指期貨跌64點。

●港股先跌後升，恒生指數全日收報16,503點，升255點或1.6%，主板成交逾1,224億元。龍湖收飆9.5%；滙控倒跌3.8%。

-吉利旗下Lotus周五納斯達克上市。

-證監會就滬深交易所量化交易報告制度商討。

-易方達基金與利雅德資本合作，推動中國沙特市場聯通。

銀行業績：

●滙控去年稅前多賺77.9%，末期息31美仙，擬再回購。

●滙控：香港房地產敞口滿意，料上半年樓價仍有5至6%跌幅。

●滙控：內房已觸底，但仍需幾年時間應付挑戰。

●滙控：利率回落收入仍可增長，冀資本活動帶動借貸需求。

●滙控為交行持股減記234億：不影響集團派息或回購。

●反駁「香港玩完論」！滙控祈耀年：仍是有主導地位之國金中心。

●東亞：內房撥備覆蓋率達58%，料減息不太影響今年淨利息收入。

●東亞銀行去年少賺5.5%，內房佔整體撥備逾8成。

●恒生銀行去年末不良貸款率2.83%。

-內地名牌基金大手沽貨被罰停賽，隨即跪低重申看好股市。

香港經濟：

●羅奇修訂「玩完論」，獻兩計令港重生。

●許正宇：過去3年整體虛擬資產罪案達7148宗，涉款近70億。

●梁志堅：貨如輪轉銷售策略將持續，望樓市好轉。

●梁志堅：樓價再挫20%，銀行恐被迫Call Loan，宜全面撤辣。

●報告：港投行分析師年薪較新加坡高出46%。

外地經濟：

●索羅斯基金前CFO：日本料成唯一長期牛市市場，加息將提振經濟。

●IMF前經濟學家警告美國赤字急增，恐誘發財政危機。

●值博率高？近600億外資湧入南韓股市，押注改革。

●金價有望見3000美元？大行：三個情景是潛在催化劑。

●市場開始猜測聯儲局下一步可能加息，美元反彈至...

●南韓2月首20天出口降7.8%，惟晶片出口增39%。

企業消息：

●摺芒iPhone又傳最快2026年面世，首年冀賣5千萬部。

●阿布扎比主權基金傳考慮買希思路機場股份。

●傳微軟撬猛人助開發網絡卡，減少依賴英偉達。

●巴菲特愛股西方石油傳賣產減債。

●花旗CEO范潔恩去年薪酬升至2億，美國主要銀行中最低。

●亞馬遜將晉身道指成分股，股價市後升逾1%。

●據報中東及中國主權財富擬投資麥當勞中國業務。