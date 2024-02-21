能源危機紅利消散　嘉能可去年盈利腰斬　倫敦股價曾挫5%

外媒報道，全球大宗商品交易巨頭嘉能可(Glencore)公布2023年盈利大幅下挫，同時削減股息。數據顯示，該公司核心盈利171億美元，僅為一年前創紀錄的一半，不過仍是有史以來最佳業績之一。嘉能可在英國倫敦股價曾挫5.2%。

由於俄烏衝突爆發，能源價格創歷史新高，並擾亂全球貿易流動，帶動嘉能可2022年盈利飆升，然而其中許多壓力現時已緩解。隨着波動性開始消退，嘉能可龐大的大宗商品交易業務盈利也大幅下滑，該部門去年利潤35億美元，大幅低於2022年創紀錄的64億美元，但仍是其第3大利潤。

嘉能可將股息削減至16億美元，而且幾年來首次沒有宣布新的股票回購計劃。近年嘉能可一直向股東提供巨額回報，但在去年同意收購Teck Resources的煤炭業務後，該公司暫時把重點轉移至減少債務。

此外，嘉能可受累許多大宗商品價格暴跌。由於印尼供應激增，鎳價去年勁跌45%，鈷價也大跌，銅等其他金屬也表現不佳。

行政總裁Gary Nagle表示，雖然目前宏觀經濟環境仍充滿挑戰，但預計全球經濟增長將在今年觸底，預期中的減息及供應鏈上相應的補充庫存，可能會在今年稍後改善西方市場需求。