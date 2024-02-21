【多圖】跑馬地THE ASTER加推18伙　折實入場價逾1533萬

嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗表示，扣除最高樓價約14.08%折扣及回贈優惠後，該批單位折實售價最高1,901.9萬元，呎價介乎約24,772至30,725元。項目至今累售44伙，當中逾一半連租約售出。

據價單資料，新推單位佔15伙為標準戶，實用面積均為619方呎，另有3伙為1樓連平台單位，實用面積581及660方呎，其中1樓C室，實用面積581方呎，平台面積達618方呎。

是次項目推出3款付款計劃，其中「快活置盈738」一按貸款付款計劃，提供兩年定息1.5厘一按貸款，最高貸款額為樓價八成，期間買家供息不供本。至於「愜意無憂」一按貸款付款計劃，客戶可向指定財務機構申請最長25年，最高樓價85%的一按貸款。另外，選用「360輕鬆靈活」付款計劃則可享360天成交期，提前成交更可獲價值樓價3.75%的「龍年大利現金回贈優惠」。

此外，發展商今日亦開放兩個現樓單位予傳媒參觀，其中25樓B室連裝修單位，實用面積619方呎，兩房開放式廚房設計，客廳連接約22方呎露台，主人睡房空間感充足，放置雙人床後仍可三邊落床，並連接約16方呎工作平台。

另一伙為23樓D室交樓標準單位，實用面積698方呎，單位房廳同向，外望翠綠山景。