梁鳳儀：適當採國際可持續披露準則　積極推動企業披露

香港證監會行政總裁梁鳳儀出席活動時表示，證監會聯同政府及其他金融監管機構，通過綠色和可持續金融跨機構督導小組，為香港制訂路線圖，以適當採納國際財務報告可持續披露準則。

她指，大多數主要經濟體已定下減碳目標，而不少投資者及金融機構亦加入不同的淨零聯盟，定下了減排的路線圖，令有關中介機構在投資或融資時，會要求企業提供溫室氣體碳排放量的數據，監管機構亦為這些披露定下標準，令投資者可以作出比較。證監會積極推動企業可持續披露，讓投資者獲得有用、可比和可靠的資料，進而為資產合理定價，作出精明的投資決策，同時支持本港企業獲得投融資機會，鞏固香港的國際金融中心地位。

梁氏透露，她在農曆新年前到巴黎參加國際證監會組織(IOSCO)有關可持續金融的高級別會議，並就企業可持續披露報告、轉型金融、防止漂綠、及氣候相關信息數據等議題，和與會的十多個國家的監管機構領導層交換意見。

她指出，隨愈來愈多投資者開始關注企業在可持續發展方面的表現，當中包括氣候相關信息的披露、氣候變化對企業盈利及發展的影響，以及為它們帶來的風險和機遇等，相關議題愈趨重要。