製造業訂單湧入越南　傳蘋果公司代工廠已要逾10萬員工

外媒報道，蘋果公司最大代工廠富士康旗下位於越南北江省Dinh Tram及Quang Chau的工廠，今年上半年需要1.5萬名工人，下半年則需1.2萬人。富士康位於Van Trung工業區的子公司New Wing Interconnect Technology今年則要聘用2.7萬名工人。同時，鴻海科技集團新設公司位於光州工業區的Fukang Technology，今年員工需要或見1.36萬人。

至於另一家蘋果公司代工廠立訊精密(Luxshare-ICT)位於光州與雲中工業區的工廠擬招募4.73萬名工人。

上述代工廠對工人年齡要求介18至40歲，具備高中學歷且身體健康。富士康甚至願意招募僅小學學歷的工人。

北江省就業服務中心主任Nguyen VanHue表示，上述代工廠的基本薪金為500萬越南盾(1,669.53港元)，同時支付社會保險等相關福利。另通常會提供租屋補貼，加班亦會有膳食費，全部薪金加福利約800萬至900萬越南盾(2,671.25至3,005.16港元)。由於各廠同時搶人，難以迅速補充足夠人手。

與去年大規模裁員相比，今年越南各工廠訂單增多，極力挽留員工。Nguyen VanHue更指，各企甚至到北部山區和中部小村莊招募工人，同時呼籲職員工幫忙介紹親朋好友去上班。