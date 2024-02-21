美孚新邨兩房售585萬　揸9年仍要蝕讓55萬...

市區藍籌屋苑再添蝕讓買賣，荔枝角美孚新邨兩房以585萬元成交，原業主持貨約9年仍要帳面蝕讓約55萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原葉俊安表示，鴨脷洲海怡半島6座中高層單位，實用面積約730方呎，套四房間隔，享海景，原先叫價1,020萬元，最新以960萬元成交，呎價約13,151元，新買家為同區客。

●利嘉閣梁啟豪指，北角海景台低層B室，實用面積約920方呎，套三房間隔，望維港景，新買家為專業人士，睇樓後即與業主議價洽購，最終連車位以1,400萬元成交，呎價約15,217元，原業主在2011年以約1,385萬元買入單位。

●世紀21日昇蔡嘉駿稱，北角富雅花園金桃閣中層H室，實用面積約427方呎，兩房間隔，向東南面眺望樓景為主，成交價548萬元，呎價約12,834元，減價32萬元成交，原業主於2020年3月以648萬元購入，約4年帳面蝕100萬元。

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九龍區

●利嘉閣郭永峰稱，荔枝角美孚新邨8期百老匯街114號極高層D室，實用面積約680方呎，兩房間隔，以585萬元成交，呎價約8,603元，原業主於2015年以約640萬元購入，帳面蝕55萬元。

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新界區

●利嘉閣朱偉雄指，青衣灝景灣9座低層F室，實用面積約498方呎，兩房間隔，終以648萬元買入，呎價約13,012元，成交價已較對上一宗同類型單位增加，原業主於2010年以約338.9萬元買入。

●中原黃淑賢表示，葵涌葵芳閣1座低層H室，實用面積約415方呎，兩房間隔，開價460萬元，減價33萬元，以427萬元沽出，呎價約10,289元，買家為外區客。

●美聯梁浩文稱，屯門海翠花園5座低層E室，實用面積約609方呎，套兩房間隔，早前以500萬元放售，區內用家議價20萬元，以480萬元承接，呎價約7,882元。

●中原王樹明表示，天水圍嘉湖山莊麗湖居9座高層F室，實用面積約442方呎，兩房間隔，叫價400萬元，減價12萬元，以388萬元沽出，呎價約8,778元，新買家為投資者。

●中原王勤學稱，過去兩日元朗連錄6宗二手買賣，2月累錄35宗，YOHO Town第8座中層B室，實用面積約461方呎，兩房間隔，減價44萬元或約7%，以586萬元沽出，呎價約12,712元。

●利嘉閣郭敏輝表示，粉嶺御庭軒6座中層D室，實用面積約420方呎，兩房間隔，新買家為外區客，單位原先開價500萬元，最終以462萬元成交，呎價約11,000元，原業主於2021年以約595萬元買入，帳面蝕133萬元。

●中原蔡天賜稱，粉嶺花都廣場2月暫錄兩宗買賣，包括6座中層B室，實用面積約526方呎，三房間隔，放盤開價約560萬元，最終以550萬元易手，呎價約10,456元，累減10萬元。

●中原侯惠良指，火炭銀禧花園1座高層H室，實用面積約506方呎，兩房間隔，望山景，開價約538萬元，議價後以510萬元易手，呎價約10,079元，新買家為區內分支家庭。

●世紀21奇豐吳元利表示，沙田第一城8座低層B室，實用面積約451方呎，三房間隔，放盤5個月，原開價650萬元，累減85萬元，減幅13.1%，以565萬元成交，呎價約12,528元，持貨約4年帳面虧蝕140萬元。

●世紀21奇豐蔡蓓指，馬鞍山中心4座低層H室，實用面積約522方呎，三房間隔，放盤半年，當時叫價600萬元，成交價540.8萬元，減幅約10%，呎價約10,360元，屬該屋苑同類型單位呎價近年新低。

●世紀21奇豐黃宗信稱，馬鞍山居屋錦禧苑B座中層7室，實用面積約645方呎，三房間隔，放盤3個月，已補價自由市場叫價598萬，減價68萬元，獲買家530萬元承接，呎價約8,217元。

●世紀21奇豐張翠珊表示，馬鞍山居屋富安花園14座低層H室，實用面積約484方呎，兩房間隔，望山景，已補價自由市場叫價460萬元，放盤半年，減53萬元，以407萬元成交，減幅約11.5%，呎價約8,409元。

●中原關偉豪表示，將軍澳東港城8座高層E室，實用面積約619方呎，套三間隔，享內園景，最初開價780萬元，現降價約6%，以732.8萬元易手，呎價約11,838元。

●利嘉閣羅志雄稱，將軍澳維景灣畔5座中層B室，實用面積約511方呎，兩房間隔，望海景，新買家為外區換樓客，單位原先叫價768萬元，議價後以730萬元承接，呎價約14,286元。

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