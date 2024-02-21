一手樓市醞釀開盤潮　港島南岸第3期最快下月賣

財政預算案前夕，一手市場醞釀新一輪開盤潮。港島南岸第3期項目於周三(21日)正式公布命名為Blue Coast，而長沙灣巴域街項目亦將短期內開放示範單位，兩盤均部署最快3月開售。

●長實港島南岸第3期項目Blue Coast 部署3月開售

●恒地長沙灣巴域街項目短期內公布命名

●會德豐將軍澳日出康城12期項目或短期內命名

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀稱，去年集團共售出約1,033伙住宅單位，達到預期數字。同時有2,400個單位完成交付程序。今年將推售至少5全新項目，涉近2,200伙，期望每季有樓賣。其中，重頭戲為將軍澳日出康城12期項目，第1期提供650伙，第2期則涉685伙，主打一房及兩房，或短期內舉行命名儀式。

●跑馬地THE ASTER加推18伙

●西南九龍維港滙II兩房成交價1,418萬元

●啟德維港1號連售兩伙 共涉2,638萬元

●旺角千望個別單位折扣率增至最高46%