一手樓市醞釀開盤潮 港島南岸第3期最快下月賣
2024年02月21日 21:36
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財政預算案前夕，一手市場醞釀新一輪開盤潮。港島南岸第3期項目於周三(21日)正式公布命名為Blue Coast，而長沙灣巴域街項目亦將短期內開放示範單位，兩盤均部署最快3月開售。
●長實港島南岸第3期項目Blue Coast 部署3月開售
長實集團(01113)旗下香港仔黃竹坑站港島南岸第3期，周三(21日)正式公布命名為Blue Coast。集團執行董事趙國雄表示，項目部署3月開售。Blue Coast屬於港島南岸各期數中最接近商場，規模亦是最大，設有專屬升降機連接住宅平台及商場。資料顯示，項目第3B期提供642伙，戶型涵蓋兩房至四房間隔，預計關鍵日期為2025年12月。
●恒地長沙灣巴域街項目短期內公布命名
恒基地產(00012)長沙灣巴域街項目將為集團龍年頭炮盤，最快於3月開售。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，項目今個月內開放示範單位，預計今季發售，定價參考九龍區新盤。樓盤分兩期發展，提供約1,000伙，即將推出的第1期佔714伙，戶型由開放式至三房間隔，另設3伙特色戶。
●會德豐將軍澳日出康城12期項目或短期內命名
會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀稱，去年集團共售出約1,033伙住宅單位，達到預期數字。同時有2,400個單位完成交付程序。今年將推售至少5全新項目，涉近2,200伙，期望每季有樓賣。其中，重頭戲為將軍澳日出康城12期項目，第1期提供650伙，第2期則涉685伙，主打一房及兩房，或短期內舉行命名儀式。
●跑馬地THE ASTER加推18伙
嘉里建設(00683)跑馬地THE ASTER於周三(21日)加推18伙，折實售價逾1,533.3萬元起，並推出3款最新付款計劃。嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗表示，扣除最高樓價約14.08%折扣及回贈優惠後，該批單位折實售價最高1,901.9萬元，呎價介乎約24,772至30,725元。項目至今累售44伙，當中逾一半連租約售出。
●西南九龍維港滙II兩房成交價1,418萬元
信和置業(00083)等4大發展商合作的西南九龍維港滙II，周三(21日)售出3B座5樓A室，實用面積605方呎，兩房連儲物室間隔，成交價1,418.2萬元，呎價約23,442元。
●啟德維港1號連售兩伙 共涉2,638萬元
中國海外發展(00688)旗下啟德維港1號，周三(21日)連沽兩伙，共涉2,638萬元。包括2A座12樓A室，實用面積763方呎，屬三房一套連工人套間隔，以1,809.9萬元成交，呎價約23,721元。另一伙為2A座11樓C室，實用面積440方呎，兩房間隔，成交價828.1萬元，呎價約18,820元。
●旺角千望個別單位折扣率增至最高46%
遠洋集團(03377)旗下旺角千望，周三(21日)修訂價單，有單位變相減價逾105萬元或26%。由價單可見，有5個位於最低層3樓單位的折扣率由原本27%，增加至介乎40%至46%。其中，3樓C室，實用面積151方呎，開放式間隔，連97方呎平台，定價552.9萬元，原本折實價為403.62萬元，現已降至298.57萬元，最新折實呎價約19,773元。