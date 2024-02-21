【夜市UPDATES】美股全線向下　港股夜期高水

下周一起，網購兼雲計算巨頭亞馬遜將取代連鎖藥房Walgreens Boots Alliance於道指的成分股席位，距離道指上次調整——雲端軟件商Salesforce獲納入已經3年半。

負責編纂道指的標普全球表示，納入亞馬遜是「提高道指於消費零售及『其他商業領域』的代表程度，以反映美國經濟不斷變化」。道指成分股之權重取決於股價，亞馬遜的對手沃爾瑪由於股份一拆三，下周一開始權重會有所下降。

進身道指加上創始人貝索斯完成出售5,000萬股的計劃，亞馬遜股價周三早段升逾1%，被剔出的Walgreen跌逾2.6%，比重下降的沃爾瑪跌1%。美股市況繼續高位整固，道指跌110點，報38,452點；標指跌15點，報4,960點；納指跌93點，報15,537點。港股夜期升35點報16,527點，較本港收市高水24點。

高盛分析股票持倉達2.6萬億美元的722隻對沖基金後發現，引領美股去年破頂7大科技股——「美股7雄」(Magnificent 7)，除了亞馬遜外，其餘6隻上季均見對沖基金淨減持，尤其是微軟、蘋果公司(Apple Inc.)和英偉達(Nvidia)，又指大戶持續轉倉至周期類股票。

其他業績方面，網絡安全公司Palo Alto Networks截至1月底止第二財政季度收入及經調整每股盈利俱勝預期，但股價早段暴瀉約27%。事緣公司下調7月底止全年指引，新訂單增長劈6個百分點到「10至11%」，收入增長則降3個百分點到「18至19%」，本財季收入指引亦不如市場預期。該企行政總裁坦言，儘管人工智能(AI)是增長機遇，但客戶在網絡安全的開支出現「疲勞」。

太陽能設備生產商SolarEdge再度上演績後洗倉，股價早段瀉15%。該企去年末季盈轉虧，更指引今季收入僅1.75億至2.15億美元，以中間值計按年瀉79.34%，直指去年下半年需求急跌，預計歐洲住宅太陽能市場今季見底，而美國方面要等息口回落才行，滿手存貨或要今年底才出清，同時計劃縮減16%人手。該企上季逆變器(把太陽能電換成交流電)出貨量按年或按季瀉逾七成，功率優化器按年或按季分別瀉67.15%及32.88%。