鄧建初：港股否極泰來 14597點已成近年低位？
2024年02月22日 05:00
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新年伊始，萬象更新，農曆春節假期後復市，港股有若龍騰虎躍，連升三日，總共升幅592點，一洗去年頹風。現水平恒指已較去年低得多，展望今年，恒指或會呈現可觀反彈幅度。
記得今年初預測，恒指應不會跌穿2022年10月31日低位14,597點。幸運地港股果然只跌至1月22日之14,794，距離14,597僅僅相差197點。
當時市場瀰漫着極度悲觀情緒，以為會跌穿14,597點之際，恒指悄悄地由谷底回升。聊天室有學生高位沽了期指，幸好聽從初哥意見在15,300附近平倉套利，避過一劫。弔詭的是，連球王「美斯之亂」也來意圖打擊香港形象，激起港人同仇敵愾，港股不再下試低位，並輾轉反彈約千點，引證了初哥長掛口邊的「世事難料」出人意表的局面。
恒指由低位14794反彈至上周五高位16394，升幅1600點(10.8%)，多隻跌得極殘之股票反彈幅度非常可觀，包括早前宣布買入香港整棟商廈之內地知名運動品牌李寧(02331)，由去年低位14.94元反彈至上週五最高位21.4元，升幅達43.2%，非常誇張。大弱勢股竟變大強勢股，如能拿捏得宜，掌握上車落車的時間，處於這種變幻莫測的股票市場，仍可以有豐厚回報。
股票市場只是貪婪與恐懼的遊戲，要克服心魔，定要有多年臨場炒作經驗，並勤做功課，寫下股票運行模式。美國經常打壓中國企業股，諸如近期的內地生物工程科技股便是明顯例子。夠膽在人人聞其股而色變的時候逆市吸納，除了熟悉運作，還是要具備膽大心細的心理質素才能做得到。
資深股評家 鄧建初
(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)