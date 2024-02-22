鄧建初：港股否極泰來　14597點已成近年低位？

新年伊始，萬象更新，農曆春節假期後復市，港股有若龍騰虎躍，連升三日，總共升幅592點，一洗去年頹風。現水平恒指已較去年低得多，展望今年，恒指或會呈現可觀反彈幅度。

記得今年初預測，恒指應不會跌穿2022年10月31日低位14,597點。幸運地港股果然只跌至1月22日之14,794，距離14,597僅僅相差197點。

當時市場瀰漫着極度悲觀情緒，以為會跌穿14,597點之際，恒指悄悄地由谷底回升。聊天室有學生高位沽了期指，幸好聽從初哥意見在15,300附近平倉套利，避過一劫。弔詭的是，連球王「美斯之亂」也來意圖打擊香港形象，激起港人同仇敵愾，港股不再下試低位，並輾轉反彈約千點，引證了初哥長掛口邊的「世事難料」出人意表的局面。

股票市場只是貪婪與恐懼的遊戲，要克服心魔，定要有多年臨場炒作經驗，並勤做功課，寫下股票運行模式。美國經常打壓中國企業股，諸如近期的內地生物工程科技股便是明顯例子。夠膽在人人聞其股而色變的時候逆市吸納，除了熟悉運作，還是要具備膽大心細的心理質素才能做得到。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)