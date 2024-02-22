瑞銀：龍年投資中國需攻守兼備　穩中有進

內地持續的政策支持將推動經濟增長在2024年達到5%左右的潛在目標。不過，考慮到近期政策加大力度的正面迹象，不排除在非常規措施驅動下出現上行情景的可能。短期內投資者可考慮偏重防禦性的配置，但如果政策面出現驚喜，則應該轉向對宏觀復甦更敏感的成長類股。

信用債方面，當前的美國公債收益率水平意味着亞洲投資級債券有望取得不錯的風險回報。而對中資高收益房企債券依然保持謹慎態度。

由於中國增長復甦動能依然偏弱，再加上政策寬鬆預期，預計美元兌人民幣將在7.00至7.30的區間內整理，今年下半年或在7.15附近徘徊。

在基準情景下，適度且必要的寬鬆力度加強應足以使經濟增長達到5%左右的潛在目標。但考慮到近期政策加碼的積極迹象，也不排除非常規刺激政策驅動上行情景出現的可能性。

今年財政政策將發揮主要作用，預計2024年財政赤字佔GDP的比率將設定在3.5%左右，國債發行規模也將擴大，地方債額度應該與去年類似——考慮到中國政府歷來不樂見總體赤字率高於3%，以上財政目標應該是不錯的結果。此外，去年底增發的1萬億元人民幣特別國債中的大部分將用於支持今年的財政支出，另有報道稱，相關部門已經在考慮是否再次增發1萬億元國債。總體而言，這意味着今年財政擴張力度應該比去年明顯加大。

短期內，建議偏防禦的配置，重點關注盈利增長韌性強、能見度較高及股息收益率穩健的股票，在政策落實並促進增長企穩前，此類股票的表現應該更具韌性，包括部分國有銀行、公用事業以及電信領域的精選公司。利用便宜的估值來布局中國新增長動能的中長期受益者，尤其是能把握中國消費趨勢變化、國內科技生態系統以及人工智能(AI)等大趨勢的公司，以及在海外的業務強勁並不斷擴大市佔率的企業。

AI營收預測上調40%

行動裝置產業用了逾10年才實現營收增長15倍。而人工智能(AI)只需要5年就能達到這一目標。AI仍將是2024年到2030年驅動全球科技股走勢的關鍵主題。預計2024年半導體和軟件在AI熱潮中佔據有利位置，預計這兩個行業都將實現雙位數盈利增長，營業利潤率將超過30%。

2024年可持續投資前景

預計可持續投資(SI)將在2024年繼續走向成熟。利率下降的環境將有利於更廣泛的可持續發展投入。建議將SI納入投資組合，並多元化配置於各類策略。

另預計可持續債券新債發行量將繼續保持或高於2023年的水平。中國是主權和企業綠色債券的最大發行國，並有望在今年繼續保持領先。氣候債券倡議組織(The Climate Bonds Initiative)尤為關注中國方興未艾的「轉型債券」市場。對投資者而言，依然認為優質品種提供不錯的風險回報，因其總體收益率仍具吸引力且利率下降帶來潛在的上行空間。

提振投資情緒還需政策實效顯現

短期內，在不同宏觀條件下靈活布局。鑑於宏觀條件仍然不確定，建議短期內採取較具防禦性的配置，聚焦盈利增長具韌性、前景看好以及高股息防禦股。倘若政策舉措更積極並接近我們的上行情景，投資者可轉向與宏觀復甦相關性更高的成長股。

中長期回報的三大核心驅動因素。價值主張(value proposition)的零售趨勢、海外擴張和科技供應鏈將是「中國經濟3.0」新常態下的三大投資核心驅動因素。投資者可關注受益於這些因素的板塊，包括：汽車、消費、醫療保健、科技和網遊。

瑞銀財富管理投資總監辦公室