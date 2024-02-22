攜程上季少賺37%　全年多賺6倍

上季度，國內的酒店預訂同比增長超過130%。出境酒店和機票預訂恢復到2019年疫情前同期水平的80%以上，相比國際航空業客運量恢復至60%。公司國際OTA平台的總預訂按年增長超過70%。

2023年第四季度歸屬於股東的淨利潤為12.97億元，按年跌36.95%，按季跌71.9%；按非公認會計準則，2023年第四季度歸屬股東的淨利潤為26.75億元，按年升437.15%，按季跌45.37%。

2023年全年歸屬於股東的淨利潤為99.18億元，按年增長606.91%；按非公認會計準則，2023年歸屬股東的淨利潤為130.71億元，按年升910.12%。

2023年第四季度經稀釋的每股普通股和每股存託憑證收益為1.94元。全年經稀釋的每股普通股和每股存託憑證收益為14.78元。

攜程董事會執行主席梁建章表示，2023年在旅遊熱潮的推動下，集團的國際業務取得了顯著增長，並將持續關注全球化和人工智能創新，進一步探索未來的機遇。

攜程首席執行官孫潔表示，全球旅遊業表現出卓越的韌性，並有望維持其增長趨勢。為了抓住這一趨勢並創造新機遇，集團將持續致力於投資技術與產品創新，提升客戶服務，促進旅遊業的可持續發展。