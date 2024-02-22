美股個別發展　紐油升逾1%

●踏入亞洲時段，美匯指數跌0.1%，報103.97；港匯見7.8201；離岸人民幣(CNH)報7.1996；美元兌日圓處150.36；歐元報1.0821，英鎊報1.2637。金價處2,026.23美元。布油報83.15美元，紐油報78.05美元。比特幣跌1.2%，報5.16萬美元。道指期貨跌10點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指輕微高水。

●道指收報38,612點，升48點或0.13%；標指收報4,981點，升6點或0.13%；納指收報15,580點，跌49點或0.32%。

●港股ADR指數按比例計算，收報16,298點，跌205點或1.24%。

●2月恒生指數夜期收報16,447點，跌45點，低水56點，成交18,158張。

●紐約期油收報每桶77.91美元，升0.87美元或1.13%；倫敦布蘭特期油收報每桶83.03美元，升0.69美元或0.84%。

●紐約期金收報每安士2,034.3美元，跌5.5美元或0.3%。

●英國富時100指數收報7,662點，跌56點或0.73%；德國DAX指數收報17,118點，升49點或0.29%；法國CAC指數收報7,812點，升16點或0.22%。

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