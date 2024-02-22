英偉達第四季數據中心收入遠勝預期　股價市後勁升10%

美國半導體巨頭英偉達(Nvidia)第四季及全年業績亮麗，並預告今季收入將好過預期，帶動股價在市後延長交易時段曾勁升10%，高見743.08美元，直撲746.11美元歷史新高，之後仍升9.07%，見735.95美元，料有望帶旺美國科技股周四(22日)表現。該股全日則收報674.72美元，跌2.85%。

英偉達備受市場關注的數據中心業務，第四季收入達到創紀錄的184億美元，按季升27%，按年升4.09倍，勝市場預期的168億美元；數據中心業務全年收入同樣破紀錄，增長2.17倍，達到475億美元。

至於第四季其他財務數據表現，期內錄得221億美元收入，按季升22%，按年急升2.65倍，勝預期的206.2億美元；經調整純利128.39億美元，按季升28%，按年飆4.91倍；經調整每股盈利5.16美元，超預期的4.64美元；經調整毛利率由第三季的75%，升至第四季的76.7%。

全年業績方面，收入按年漲1.26倍至609億美元；經調整純利323.12億美元，按年漲2.86倍；經調整每股盈利12.96美元；經調整毛利率由2023財年的59.2%，升至2024財年的73.8%。

業績指引同樣令市場驚喜，英偉達表示，預計2025年財年首季錄240億美元收入；經調整毛利率77%；經調整營運開支約25億美元。分析師則預計每股盈利5美元，收入221.7億美元。

英偉達創辦人黃仁勳表示，加速運算及生成式人工智能(AI)已到臨界點，全球各地公司、行業和國家的需求都正急升。該公司數據中心平台受到愈來愈多不同因素推動，包括大型雲端服務供應商、軟件公司及互聯網企業，對資料處理、訓練及推理的需求。以汽車、金融服務及醫療保健為首的垂直產業目前已達數十億美元規模。

英偉達透露，將會與多間大型機構推出AI合作，包括亞馬遜、Amgen(安進)等。同時，擴大與亞馬遜合作，在雲端AWS平台推出NVIDIA DGX雲。此外，該公司宣布推出NVIDIA NeMo Retriever，以生成式AI微服務，讓企業將數據連接自訂大型語言模型，令AI應用軟件提供高度準確的回應。另一方面，英偉達並支援美國政府的AI研究資源試點計劃，以共享國家研究基礎設施。