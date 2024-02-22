許繹彬：港股或升穿100天線　關注阿里巴巴

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，內地農曆新年長假期終於結束，周一(18日)股市正式重啟，龍年首個交易日，滬綜指沒有令投資者失望，升穿2,900點心理關口，跟香港一樣紅盤高掛，相信中港兩地股民均希望龍年中港股市龍精虎猛。

喜見的是內地救市決心可謂愈來愈強。當初投資者以為要待新一輪經濟數據公布，內地才會再訂立另一輪救市措施，誰不知內地在長假期後，已急不及待推出挽救樓市措施，人民銀行大幅將5年期貸款市場報價利率(LPR)下調0.25厘，至3.95厘，是次減幅為紀錄以來最大，幅度比市場預期減0.1厘為高。

內地官媒指，下調將可進一步提振信貸及房地產市場，更可令民眾節省房貸借款人利息支出，做到穩投資、促消費，更可帶動社會綜合融資成本下降，進一步推動金融支持實體經濟力度進一步提升，有外資投行認為LPR未來仍有機會下調。消息一出，內地多間銀行亦即時調整按揭息率，首套及二套房按息分別降至3.85及4.25厘，而此消息已成為滬綜指創下一個月高位及直逼3,000點的催化劑。

是次在超過1,200億港元成交下急升，相信除受惠於內地股市上揚外，另一令港股充滿期盼的，就是港府宣布，有內地官員今日至下周三(22至28日)來港考察調研7日，主要目的是了解香港經濟發展、地區治理等最新情況。

市場普遍認為內地官員會為處於水深火熱的香港經濟伸出援手，消息一出令沉寂多時的港股立即充滿憧憬，一直處於弱勢的科技股顯著反彈；加上內地加大力度救樓市的消息下，內房及物管股亦作出報復式反彈，港股曾一度直逼16,800點水平。