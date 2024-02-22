許繹彬：港股或升穿100天線 關注阿里巴巴
2024年02月22日 09:19
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（Getty Images）
耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，內地農曆新年長假期終於結束，周一(18日)股市正式重啟，龍年首個交易日，滬綜指沒有令投資者失望，升穿2,900點心理關口，跟香港一樣紅盤高掛，相信中港兩地股民均希望龍年中港股市龍精虎猛。
喜見的是內地救市決心可謂愈來愈強。當初投資者以為要待新一輪經濟數據公布，內地才會再訂立另一輪救市措施，誰不知內地在長假期後，已急不及待推出挽救樓市措施，人民銀行大幅將5年期貸款市場報價利率(LPR)下調0.25厘，至3.95厘，是次減幅為紀錄以來最大，幅度比市場預期減0.1厘為高。
內地官媒指，下調將可進一步提振信貸及房地產市場，更可令民眾節省房貸借款人利息支出，做到穩投資、促消費，更可帶動社會綜合融資成本下降，進一步推動金融支持實體經濟力度進一步提升，有外資投行認為LPR未來仍有機會下調。消息一出，內地多間銀行亦即時調整按揭息率，首套及二套房按息分別降至3.85及4.25厘，而此消息已成為滬綜指創下一個月高位及直逼3,000點的催化劑。
相反，港股在內地復市後，未有帶來預期的驚喜，反而在連升3個交易日後，出現獲利回吐，一度回落至16,000點邊緣，成交更出現萎縮；正當投資者猶豫港股是否又重演到達50天線便出現自動回調之際；昨日(21日)港股突然出現在大成交下再顯升浪，一眾領頭大股，如美團(03690)、港交所(00388)及騰訊(00700)等聯合發功，更直逼100天線(即16,800點)，此情景確實久未聞矣。
是次在超過1,200億港元成交下急升，相信除受惠於內地股市上揚外，另一令港股充滿期盼的，就是港府宣布，有內地官員今日至下周三(22至28日)來港考察調研7日，主要目的是了解香港經濟發展、地區治理等最新情況。
市場普遍認為內地官員會為處於水深火熱的香港經濟伸出援手，消息一出令沉寂多時的港股立即充滿憧憬，一直處於弱勢的科技股顯著反彈；加上內地加大力度救樓市的消息下，內房及物管股亦作出報復式反彈，港股曾一度直逼16,800點水平。
筆者認為，內地持續出招救市下，令A股顯著回穩並回升，資本市場亦因降準而令水源較為鬆動；加上內地連一直未能解決的樓市問題，亦在本周進一步出招關注，市場認為當內地資本市場得到改善下，港股會受惠，從北水近日灌溉力度得以改善，就可獲初步證明；希望成交能夠持續，恒指在16,300點作支持，升穿100天線，即近16,800至17,100點水平，並非無可能。科技股有轉勢之感，當中ATMXJ的A即阿里巴巴(09988)升勢尚算含蓄，投資者不妨留意。