華為平板內地市佔率上季超越iPad　靠呢樣取勝？

國際數據公司(IDC)發布了2023年第四季中國平板電腦季度追蹤報告，期內平板電腦市場出貨量約817萬部，按年減少約5.7%，其中消費市場較去年同期下降7.3%，商用市場按年增長13.8%。

值得留意的是，去年第四季華為平板超越了蘋果iPad，以30.8%的平佔率成為內地出貨量一哥，是自2010年以來內地平板電腦季度出貨量首次出現榜首品牌更替，輕微高過iPad的30.5%。不過，去年全年iPad仍是內地出貨量最多的平板電腦，市佔率為33.6%，華為平板為26.5%。排第三的小米市佔率為10.4%。

若以價格劃分，上季2,000元人民幣以下產品的份額按年錄得明顯增長，這個價位是國產品牌的主要戰線。相反，4,000元人民幣以上高價位段的份額則下降較快，正好反映iPad的銷量流失的關鍵。

IDC認為，內地平板電腦行業發展勢頭良好，無論從市場參與者變化還是產品出貨量層面，均與疫情時期的行業發展狀況有所不同，平板電腦正在走出家庭，成為個人移動計算終端之一，主要得益於社會生活方式改變，以及移動互聯網多媒體技術、終端平台能力、屏幕技術、高性能存儲技術等推動。