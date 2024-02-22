輸一條街！跨國公司選星洲設地區總部較香港多兩倍

不少企業落戶新加坡，在當地設立辦事處，對香港積極爭取企業前來構成壓力。外媒引述報告，詳細描述新加坡在爭取成為亞洲首屈一指商務目的地一戰中崛起。

報告指，2023年新加坡成為4,200家跨國公司的地區總部所在地，而且正在擴大領先優勢，拋離區內主要競爭對手香港的1,336家。報告發現，即使是尋求規避地緣政治風險及擴大影響力的中國公司，也寧願選擇在新加坡設總部，而非香港。

這份長達50頁的報告指，香港在爭奪國際企業亞洲總部首選的競爭中落敗，愈來愈多全球化企業，甚至中國企業選擇新加坡，因為新加坡與西方關係更好、人才儲備更廣、經濟多元化，以及稅務優惠。報告強調：「在該區地緣政治風險上升的情況下，企業可能把新加坡排在更高位置。」

報告指，香港在疫情期間奉行清零政策，鞏固其作為中國金融中心的地位，新加坡則突出其獨立性，並成為國際商務辦事處的首選地。報告發現，即使是香港較低的16.5%標準企業稅率，也可能被新加坡的政策比下去，因為新加坡可以在某些情形下把17%的稅率，降至13.5%甚至更低。

報告稱，經濟更加多元化等因素，可能有助於新加坡在未來5年吸引比香港更多的全球業務。