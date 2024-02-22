【ETF指南】英偉達績靚　美股繼續強？

據日媒報道，東京證券交易所上市股票總市值重奪亞洲第一。而日經平均指數續創34年新高，加上早前又有股神加持，日股可繼續睇好？提前部署南方東英日經225指數ETF(03153）有着數？

隔晚美國聯儲局公布1月份議息會議記錄，官員認為不急於減息，隔晚美股個別發展，但英偉達(NVDA)收市後公布的業績破紀錄兼遠勝預期，盤後股價飆升10%，業績完全收貨？美股可借英偉達再創新高？

比特幣價格由去年至今升近2.2倍，近日突破5.3萬美元，市場預料今年4月就會進行「減半」(Bitcoin Halving)，比特幣有望繼續向上破頂？

南方東英資產管理CSOP特約《ETF指南》每隔周四中午12時30分直播，今集有財經專欄作家李聲揚，以及南方東英資產管理銷售及產品策略部ETF副總裁李溢琳為大家逐一解答。

南方東英恒生科技指數ETF

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南方東英美國大型石油天然氣公司每日槓桿(2x)產品

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