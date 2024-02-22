外資狂買貨！日股升穿39000點創新高

日股下午開市後升幅擴大，更創新高，日經平均指數升穿39,000點關口阻力，高見39,029點，最新報39,018點，升756點或1.98%。日經平均指數歷史高位是38,957點，於1989年12月29日創下，即歷時逾30年才突破該水平。個股方面，東京電子(Tokyo Electron)股價漲5%以上，軟銀集團(SoftBank Group)也升逾5%。

外媒指，日股創新高，是由外國投資者推動，他們受到日本企業管治變革的鼓舞，加上中國吸引力減弱，因而湧入日股。日本財務省數據顯示，截至2月17日，外國投資者連續7周成為日本股票的淨買家。

摩根士丹利長期亞洲策略師Jonathan Garner表示，日本的工資及盈利正改善，企業更有效地利用資產。他指，當擺脫通縮時，會形成良性循環，不過對於中國來說，情況恰恰相反。他形容，中國及日本之間命運逆轉，令投資組合內出現一些非常大的重新分配。

儘管日股創下的里程碑令人興奮，但它也提醒投資者，股市可以維持低迷多久。在日經平均指數升上歷史高位的34年多時間，美國道指已從1989年底的2,753點升至周三(21日)收市時的38,612點，漲幅達14倍。日股花上34年時間創新高，道指則用25年時間恢復至1929年大跌市之前的高峰。