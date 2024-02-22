Jobsdb與同系平台Seek、Jobstreet完成整合　用AI配對職位

港人熟悉的「搵工平台」Jobsdb母公司Seek，今年1月完成整合旗下三大平台Seek、Jobsdb及Jobstreet，涉資1.8億澳元(約9億港元)。新平台可以向香港僱主提供來自包括香港、泰國、菲律賓、馬來西亞、新加坡、澳洲及紐西蘭八個亞太地區，逾4,000萬個人才檔案，而香港求職人士亦可以接觸逾250萬個僱主提供的工作機會。

在跨平台整合之後，Jobsdb及Jobstreet的人工智能(AI)模型將升級至與Seek一樣，協助僱主及僱員配對職位。

此外，Jobsdb 亦與內地大型網上招聘平台智聯招聘(Zhaopin)達成戰略合作關係，未來預計會推出更多大灣區招聘服務。

另Jobsdb發現，香港求職者更加積極揾工，據其內部數據顯示，Jobsdb平台上的工作申請數字於過往1年整體錄得強勁升幅，今年1月的按年升幅已經由去年1月的-9%上升至62%，即今年1月的工作申請數字較去年同期增加了71個百分點。

而去年招聘廣告的熱門關鍵詞主要有混合工作模式(按年升154%)、在家辦公(按年升48%)及配雙糧或花紅（按年升55%），出現以上關鍵詞的招聘廣告均較其他廣告獲得更多求職者申請。

同時香港企業增聘外地人才的意欲亦有所上升，有63%受訪企業表示考慮聘用內地專才，60%的受訪企業則表示考慮聘請海外人才。