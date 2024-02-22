銀公：港銀提升保安措施　將推額外反惡意程式

香港銀行公會宣布，香港主要零售銀行將提升保安措施，以應對日新月異的惡意程式，助客戶避免受騙。

主要零售銀行按照香港金融管理局和香港執法部門的建議及指引，將由2024年2月下旬起，依據各自的實施時間表，推出為其客戶及系統而設的額外反惡意程式保安措施。銀行業界亦有參考海外市場打擊詐騙活動的經驗，而作出相關安排。

當客戶的裝置被偵測到惡意或可疑應用程式時，銀行應用程式上的新反惡意程式保安措施會立即啟動，當中包括：阻止登入銀行應用程式、提示用戶刪除惡意或可疑應用程式，或者在處理交易前撤銷過多的應用程式權限。有關保安措施的主要目的，旨在保護銀行帳戶免於未經授權的存取。相關措施不會涉及對客戶流動裝置的監控或監視，也不會收集或儲存任何個人資料。

儘管相關保安措施或會影響客戶進行銀行交易時的體驗，銀行仍會致力在降低詐騙風險及提供流暢的數碼銀行體驗之間，取得適當的平衡。銀行亦會審視目前在不同服務渠道上，用作偵測詐騙及驗證客戶身份措施的有效性。

香港銀行公會提醒市民，在任何情況下，都應提高警覺，絕不要在非官方來源下載應用程式。

金管局歡迎銀行採取額外保安措施防範手機惡意程式，進一步提高對客戶的保障。鑑於鄰近地區騙徒利用惡意程式進行詐騙的個案明顯增加，金管局一直與銀行、執法部門及海外監管機構保持緊密聯繫，及時向業界發出指引，要求銀行持續加強其保安措施，防範最新的惡意程式騙案手法，目前相關騙案數字維持在非常低的水平。

金管局提醒公眾，應在官方認可的應用程式商店（App Store）或官方網頁下載或升級手機應用程式，「任何Link都咪亂撳，小心保護個人資料」。