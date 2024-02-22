道期漲172點 美公布申失業救濟人數及製造業PMI
2024年02月22日 16:38
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美匯指數報103.64；港匯見7.8217；離岸人民幣(CNH)報7.1940；美元兌日圓報150.14；歐元處1.0884；英鎊報1.2703。金價報2,034.31美元。油價微升，布油報82.47美元，紐油處78.34美元。比特幣升1.6%至51,804美元。道指期貨漲172點。
焦點數據：
21:30 美國申領失業救濟人數
22:45 美國2月製造業採購經理指數
22:45 美國2月綜合採購經理指數
22:45 美國2月服務業採購經理指數
23:00 美國1月成屋銷售
●港股升勢持續，恒生指數低開13點後窄幅上落，午後升幅擴大，並以全日高位16,742點收市，升239點或1.45%。國企指數收報5,758點，升115點或2.05%；科技指數收報3,410點，升58點或1.75%。主板全日成交1,000億港元，港股通淨買入47.77億元。https://reurl.cc/WRVNO9
-希慎：近年來首次減派息 為審慎理財和覓投資機會。
-希慎興業去年虧損8.7億 派第二次中期息81仙。
-內地乳酪品牌卡士與建華集團合作，助進軍香港市場。
-中國中藥擬私有化，復牌飆24%。
-羅兵咸永道料香港新股市場將勝去年，帶動市盈率回升。
-聯想集團上季少賺22.9%，首9個月盈利縮近半。
-助華為惹禍？華府傳禁美企向中芯供應晶片物料。
●滬深三大指數高收。滬綜指收報2,988點，升37點或1.27%，連升7個交易日；深成指收復9,000點關口，報9,043點，升67點或0.76%；創業板指數報1,757點，升5點或0.31%。 https://reurl.cc/RWQe9r
內地經濟：
●中國育兒成本高到幾誇張？出生率大跌主因？
●華為平板內地市佔率上季超越iPad，靠呢樣取勝？
香港經濟：
●惠譽確認香港「AA-」評級，展望穩定。
●新地：樓價跌蒸發全港2.5萬億財富，促請政府撤辣。
●滙豐環球研究：預算案大機會撤辣，最少持續減辣。
●輸一條街！跨國公司選星洲設地區總部較香港多兩倍。
●福布斯50大香港富豪榜出爐，首富依然係佢...
●銀公：港銀提升保安措施，將推額外反惡意程式。
外地經濟：
●外資狂買貨！日股升穿39000點創新高。
●憧憬日本出手托Yen價，日散戶重新調整倉位部署。
●IIF：去年全球債務飆至313萬億美元創新高。
●南韓央行維持利率不變符預期。
●日本2月製造業PMI初值報47.2。
企業消息：
●Rivian宣布裁員10%，今年預測產量遠遜市場預期。
●英特爾獲巨企落單，揚言明年可超越台積電。
●英偉達第四季數據中心收入遠勝預期，股價市後勁升10%。