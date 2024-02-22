道期漲172點　美公布申失業救濟人數及製造業PMI

2024年02月22日 16:38
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    美匯指數報103.64；港匯見7.8217；離岸人民幣(CNH)報7.1940；美元兌日圓報150.14；歐元處1.0884；英鎊報1.2703。金價報2,034.31美元。油價微升，布油報82.47美元，紐油處78.34美元。比特幣升1.6%至51,804美元。道指期貨漲172點。
    焦點數據：
    21:30 美國申領失業救濟人數
    22:45 美國2月製造業採購經理指數
    22:45 美國2月綜合採購經理指數
    22:45 美國2月服務業採購經理指數
    23:00 美國1月成屋銷售
    ●港股升勢持續，恒生指數低開13點後窄幅上落，午後升幅擴大，並以全日高位16,742點收市，升239點或1.45%。國企指數收報5,758點，升115點或2.05%；科技指數收報3,410點，升58點或1.75%。主板全日成交1,000億港元，港股通淨買入47.77億元。https://reurl.cc/WRVNO9
    -希慎：近年來首次減派息　為審慎理財和覓投資機會。
    -希慎興業去年虧損8.7億　派第二次中期息81仙。
    -內地乳酪品牌卡士與建華集團合作，助進軍香港市場。
    -中國中藥擬私有化，復牌飆24%。
    -羅兵咸永道料香港新股市場將勝去年，帶動市盈率回升。
    -聯想集團上季少賺22.9%，首9個月盈利縮近半。
    -助華為惹禍？華府傳禁美企向中芯供應晶片物料。
    ●滬深三大指數高收。滬綜指收報2,988點，升37點或1.27%，連升7個交易日；深成指收復9,000點關口，報9,043點，升67點或0.76%；創業板指數報1,757點，升5點或0.31%。 https://reurl.cc/RWQe9r
    內地經濟：
    ●中國育兒成本高到幾誇張？出生率大跌主因？
    https://reurl.cc/4jGdb2
    ●華為平板內地市佔率上季超越iPad，靠呢樣取勝？
    https://reurl.cc/aL7dED
    香港經濟：
    ●惠譽確認香港「AA-」評級，展望穩定。
    ●新地：樓價跌蒸發全港2.5萬億財富，促請政府撤辣。
    ●滙豐環球研究：預算案大機會撤辣，最少持續減辣。
    ●輸一條街！跨國公司選星洲設地區總部較香港多兩倍。
    ●福布斯50大香港富豪榜出爐，首富依然係佢...
    https://reurl.cc/97Q30V
    ●銀公：港銀提升保安措施，將推額外反惡意程式。
    外地經濟：
    ●外資狂買貨！日股升穿39000點創新高。
    ●憧憬日本出手托Yen價，日散戶重新調整倉位部署。
    ●IIF：去年全球債務飆至313萬億美元創新高。
    ●南韓央行維持利率不變符預期。
    ●日本2月製造業PMI初值報47.2。
    企業消息：
    ●Rivian宣布裁員10%，今年預測產量遠遜市場預期。
    ●英特爾獲巨企落單，揚言明年可超越台積電。
    ●英偉達第四季數據中心收入遠勝預期，股價市後勁升10%。