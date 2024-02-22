數碼通半年賺2.45億　促容許頻譜成本扣稅

數碼通主席郭炳聯於業績公告中提到，截至去年12月底止半年，已繳付約2.7億元頻譜費用予政府，此金額實際上已超過集團期內整體淨利潤。公司樂見財金官員建議容許未來頻譜成本可作扣稅用途，但不同意將現有頻譜開支排除在外的決定，因為頻譜成本是網絡營運所需的重要營運開支，而且以往均可用作扣稅。

他指，直至去年12月底，數碼通因所持有的頻譜無法享有扣稅，產生累計多達5.38億元的重大財務影響。將頻譜成本排除在可扣稅範圍以外，不但會令經營成本上升，也會局限發展香港基建所需的額外投資。

截至去年12月底止半年，數碼通純利按年倒退3.92%至2.45億元，中期息維持每股14.5仙。期內服務收入按年跌1.26%至23.03億元，但撇除預繳(電話卡)、流動虛擬網絡營辦商(MVNO，予香港寬頻)和短訊業務收入後，則按年增長3%，主要受惠漫遊復甦等。

行政總裁劉若虹提到，去年12月漫遊收入為疫情前86%，按半年升9個百分點，今年1月升至90%，而實際上，個人客漫遊收入已經超過疫前，尚未復原是商旅，預期這會隨着本港重開而逐漸改善，有信心今年接近100%，港人「北上」潮流亦有助漫遊收入改善。

數碼通強調去年底有9.84億元的強勁淨現金，但劉稱，回饋股東的政策會與迄今一致，沒打算回購股份，應運用良好的資產負債表投資增長機遇，如方興未艾(Nascent)的企業解決方案。