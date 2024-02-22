稅務學會料港本財年赤字1200億　不建議再派消費券

本港財政狀況令人擔憂，香港稅務學會估算，港府2023/24財年錄得1,200億元赤字。該學會會長劉昭華表示，內地去年經濟增長達標，其經濟形勢亦正恢復中，有利帶動經濟活動，相信本港未來赤字將逐步收窄，而消費券屬非常時期的刺激措施，不建議再派。

該學會名譽秘書曾詠雅補充，本財年再錄赤字，主要是賣地收入不似預期、印花稅收入減少等所致。至於何時才能轉錄盈餘，須視乎本港經濟復甦步伐，坦言香港是小型經濟體，容易受外圍環境影響，例如息口走勢、地緣政治局勢等，而市場普遍預期美國聯儲局將於下半年減息，望能推動香港經濟進一步回復。

改善民生方面，該學會建議降低薪俸稅最高邊際稅率至15%；豁免首次置業印花稅；私營醫院住院費用的薪俸稅扣減；醫療保險保費的薪俸稅扣減；提高各項免稅額及允許分攤供養父母、祖父母、外祖父母免稅額，和長者住宿照顧開支扣稅額；取消有關供養父母、祖父母、外祖父母免稅額「通常居住於香港」的要求；延長額外子女免稅額適用年份，並為撫養子女開支提供薪俸稅稅務扣減。