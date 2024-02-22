稅務學會：宜盡快全面檢討港稅制　研究拓闊稅基

本港稅基狹窄，令港府在經濟下行周期時，收入較為波動。香港稅務學會促政府盡快全面檢討本港稅制，並就拓闊稅基進行研究工作。該學會名譽秘書曾詠雅直言，若一直不就有關議題進行研究，只會停滯不前。

該學會建議港府就引入新稅種的可能性及方案進行研究，包括消費稅、增值稅、電子貿易稅、碳稅等。她坦言，在刻下的經濟環境，提出引入新稅種容易有反彈聲音，但強調在落實任何決定前，要進行一系列諮詢、公眾教育等，處理這些工作需時不短，到真正可以落實引入新稅項時，屆時的經濟環境或已好轉。

她強調，提倡引入新稅種目的非增加政府整體收入，而是令政府稅收更多元化，減低收入的波動性。參考其他市場，當開徵新稅項，會在其他稅項提供優惠，若稅項牽涉普羅大眾，可考慮向基層提供津貼，以免一下子過分增加大眾負擔。

隨着全球最低稅率(BEPS 2.0)將於2025年起在香港實行，該學會認為，在後BEPS 2.0時代，制定一系列措施以確保香港稅務競爭力尤為重要，當中包括為企業提供稅務簡化和提高稅務確定性的措施，以及促進重要戰略行業發展的措施，如創新科技行業。