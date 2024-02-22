1月份消費物價指數按年升1.7%　港府料通脹短期仍溫和

香港政府統計處(統計處)周四(22日)公布，今年一月份的消費物價指數。根據綜合消費物價指數，1月份整體消費物價與一年前同月比較，上升1.7%，較二零二三年十二月份的相應升幅(2.4%)為低。

剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在1月份的按年升幅(即基本通脹率)為0.8%，亦較二零二三年十二月份(1.4%)為低。今年一月份的按年升幅收窄，主要是由於去年農曆新年在一月份，導致較高的比較基數，尤其是食品價格。

經季節性調整的綜合消費物價指數，截至二零二四年一月止的三個月的平均每月變動率為0.0%，而截至二零二三年十二月止的三個月的相應變動率則為0.4%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應的變動率為0.0%及0.1%。

從細分指數分析，甲類、乙類及丙類消費物價指數在二零二四年一月份的按年升幅分別為2.0%、1.6%及1.5%，而二零二三年十二月份的相應升幅則分別為2.7%、2.2%及2.3%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，甲類、乙類及丙類消費物價指數在二零二四年一月份的按年升幅分別為0.5%、0.8%及1.0%，在二零二三年十二月份的升幅則分別為1.1%、1.4%及1.8%。

經季節性調整的甲類、乙類及丙類消費物價指數，截至二零二四年一月止的三個月的平均每月變動率分別為-0.1%、0.0%及0.0%，而截至二零二三年十二月止的三個月的相應變動率分別為0.5%、0.3%及0.3%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，截至二零二四年一月止的三個月，經季節性調整的甲類、乙類及丙類消費物價指數的平均每月變動率分別為-0.1%、0.0%及0.0%，而截至二零二三年十二月止的三個月的相應變動率則分別為0.0%、0.1%及0.1%。

在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在二零二四年一月份錄得按年升幅的類別為煙酒(上升19.5%)、衣履(上升3.5%)、外出用膳及外賣(上升3.1%)、住屋(上升2.9%)、雜項服務(上升2.2%)、雜項物品(上升1.9%)，以及交通(上升1.8%)。

另一方面，綜合消費物價指數在二零二四年一月份錄得按年跌幅的類別為電力、燃氣及水(下跌7.6%)、基本食品(下跌2.3%)，以及耐用物品(下跌1.4%)。

截至二零二四年一月止的三個月，綜合消費物價指數較一年前同期上升2.2%，而甲類、乙類及丙類消費物價指數分別上升2.6%、2.1%及2.0%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應升幅則分別為1.3%、1.0%、1.3%及1.6%。

截至二零二四年一月止的十二個月，綜合消費物價指數較一年前同期平均上升2.0%，甲類、乙類及丙類消費物價指數的相應升幅分別為2.2%、1.9%及2.0%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應升幅則分別為1.6%、1.6%、1.5%及1.7%。

政府發言人表示，部分受農曆新年時間不同所造成的基數效應影響，一月份基本消費物價通脹明顯放緩。因此，待有二月份數據後，將兩者合併分析，將能更有效評估基本通脹的情況。主要組成項目中，基本食品的價格在高比較基數下按年下降，能源相關項目價格進一步向下。外出用膳及外賣和衣履的價格錄得相對快的升幅。其他主要組成項目承受的價格壓力仍然大致受控。

展望將來，整體而言通脹在短期內應會保持溫和。本地成本或會隨着香港經濟繼續增長而面對一些上升壓力。與此同時，外圍價格壓力應會繼續緩和。