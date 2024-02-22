汪敦敬：港府指「置業負擔」高　其實是未有反映市場實況

常有港府官員表態，稱「目前樓價小市民仍難以負擔。」筆者聽到之後感疑惑，舉例屯門碼頭區，有不少兩房單位的價格是300萬頭(如兆禧苑和兆山苑)，而天水圍區嘉湖山莊兩房單位只是300餘萬元，三房單位則400餘萬元，盤源亦不少。究竟政府用甚麼數據認為小市民買不到樓呢？

早前有官員於立法會上表示：「置業負擔比率是72%，這比例一直也在相當高的水平，顯示整體樓價仍然處於一般市民難以負擔的水平。」筆者想回應負擔比率是怎樣計算出來？有關數字，是以484方呎單位為目標，而不是300至400方呎較小的兩房單位，其次假設按揭成數是70%而不是90%，再者假設按揭年期是20年而不是30年，相對住戶收入自然得出的負擔比較高。但其實上述數字不合乎年輕人上車置業的實況！強烈建議政府檢討「置業負擔」計算方式！

如果政府在這時重啟置業資助貸款計劃，以確保人人都有置業機會，香港房屋問題就可得到解決！很多人說年輕人置業，是要買新樓或者市區！該說法令人啼笑皆非，首先，政府是否願意在計算建築成本之後，就以年輕人理想的樓價去推出剩餘的地價？筆者相信做不到！我強調上車人士應該要找上車區域或是上車的樓市板塊，很多長輩想滿足年輕人買非上車板塊，其實是誤導了年輕人！何況現在大部分年輕人已經投入了「年輕人買不到樓，儲不到錢」的錯誤價值觀念，更何況在大學的Grant Loan(學生資助貸款)下，年輕人更加覺得難以儲錢置業(雖然這個是我輩並沒有的幸福所而引起的)！港府應進一步支持年輕人置業，令到他們重新在正確方向上路！

祥益地產總裁 汪敦敬