美聯夥同業呼籲港府撤辣　助樓市重現健康小陽春

新一份財政預算案將於2月28日公布，市場憧憬可為本港經濟重拾動力。美聯物業重申，一直呼籲政府為樓市撤辣，而去年10月底施政報告減辣措施推出後，10大樓市指標，如樓價、一手及二手成交、股市、賣地成績、負資產、貨尾、新供應、全新盤未售出率及按揭息口等仍然未見改善，並且愈走愈差。隨着整體經濟環境仍然受壓，政府拆牆鬆綁，趁財案公布全撤辣已迫在眉睫，亦是唯一方法避免樓市信心崩圍，以保持物業市場健康流轉，藉以穩定樓市，提振經濟。

該公司住宅部行政總裁布少明預期，一旦財政預算落實撤辣，後市趨明朗，定必釋放潛藏的購買力，屆時樓市方可回春，成交回升，為樓市重現健康的小陽春。事實上，新春長假期間物業成交低迷，主要是港人外遊，其次是美國息口走勢未明朗，以及市民憧憬房策調整，令樓市觀望情緒上升所致。現時減辣甚至撤辣已成社會共識，相信政府定必有新的樓市措施出台，問題只是減辣或撤辣的幅度。

不過，若以現時本港的樓市及經濟情況，若僅僅從按揭或壓測着手對樓市的幫助非常有限，故建議必須全撤辣，悉數取消不合時宜的樓市辣招，為樓市徹底鬆綁，令市民及新來港的專才等，可按各自置業或投資需要買賣物業，而毋須受辣稅掣肘。

他預期，現時息口高企，即使政府全撤辣不會為樓市帶來過度刺激，亦不會刺激樓價立即攀升，只是有望令不斷下滑的樓市得以喘定。若配合息口回落，經濟向好，全年樓價或有5%以內的回升空間。

此外，香港房地產代理業聯會榮譽主席郭德亮亦指出，樓市辣招未能有效控制樓價，反令準買家卻步，期望政府盡快撤辣，讓樓市完全自由運作，同時，政府亦可繼續為負擔能力低的市民，提供資助房屋。