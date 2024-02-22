外資湧入日本股市　大行預期上望45000點

外媒報道，在NVIDIA績佳帶動下，周四亞洲科技股走勢強勁，日股更升穿39,000點關，勁升816點或2.13%，創指數新高。在海外資金持續流入下，日本花旗證券更預料，日股上看45,000點。

日媒報道，日股由去年下半年以來，一路高歌猛進，指數持續創新高，吸引海外投資者投入更多資金。花旗證券市場營業本部長松本圭太表示，「新面孔的對沖基金，也參與買入睇升期權」。

美國銀行(Bank of America)2月的基金經理調查顯示，料日本股市「在今年1至3月達到最高點」的基金經理人僅佔13%，而回答「2024年內達到最高點的可能性很低」的基金經理增加至25%。反映許多機構投資者都預期，日本股市處於中長期升浪之中。

為此，證券公司紛紛上調日股預測，日本花旗證券認為，日股可能上漲至45000點，大和證券料上漲至43000點，至於摩通證券認為可能上漲至42000點。

而摩通證券的量化策略師高田將成認為，「無論是向上還是向下，逃跑速度都會加快」。因為是次對日股上升起最大拉動作用的股票僅少部分，未來行情或更波動。