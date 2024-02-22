專才平買「蝕本貨」　450萬購屯門兩房　單位3年貶132萬

內地專才都買「蝕本貨」，屯門聚康山莊兩房單位，減價50萬元後，獲該類買家以450萬元購入，原業主持貨3年多，帳面蝕讓132萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

新界區

●中原鍾宏遠指，屯門聚康山莊1座中層D室，實用面積約428方呎，兩房間隔，叫價500萬元，減價50萬元，以450萬元沽出，呎價約10,514元，新買家為內地專才，原業主於2020年11月以582萬元買入，帳面蝕132萬元，或貶值約23%。

●祥益黃文樂表示，屯門居屋兆邦苑中層17室，實用面積約385方呎，一房間隔，減價45萬元，獲買家已補價自由市場以255萬元購入自住，呎價約6,623元。

●利嘉閣梁錦豪表示，元朗朗屏8號1座中層J室，實用面積約598方呎，三房間隔，開價800萬元，以675萬元成交，呎價約11,288元，原業主於2017年以約743.2萬元一手買入，帳面蝕68.2萬元。

●中原賴作智稱，上水中心3座中層H室，實用面積約351方呎，兩房間隔，開價約488萬元，不足一個月，以420萬元易手，呎價約11,966元，新買家為同區家庭，見樓價回落，加上單位附裝修，入市予女兒自用。

●美聯鄧浩賢指，沙田偉華中心2座中層H室，實用面積約297方呎，兩房設計，租客遷出後放售，叫價530萬元，去年底減至450萬元，一星期前減至420萬元，終以400萬元售出，呎價約13,468元。

●世紀21奇豐趙詠欣表示，馬鞍山中心3座低層H室，實用面積約541方呎，三房間隔，享園景，放盤2個月，當時叫價620萬元，成交價590萬元，呎價約10,906元。

●世紀21奇豐廖振雄指，西貢檳榔灣村單號村屋頂層分層單位，兩房間隔，望山景，獲買家以520萬元承接，低市價約15%，原業主於2001年11月以180萬元購入，約23年帳面獲利340萬元。

●中原關偉豪表示，將軍澳居屋煜明苑C座中層14室，實用面積約438方呎，兩房間隔，未補價第二市場最初開價358萬元，現降價58萬元，以300萬元易手，呎價約6,849元。

●利嘉閣蔡庭勇稱，將軍澳新寶城4座低層D室，實用面積約434方呎，「大兩房」間隔，經議價後，終以548萬元成交，呎價約12,627元。

●利嘉閣劉敏豪指，將軍澳居屋裕明苑A座中層14室，實用面積約435方呎，一房間隔，外區首置客於已補價自由市場以438萬元承接，呎價約10,069元。

●美聯黃少明表示，將軍澳東港城7座中高層C室，實用面積約463方呎，兩房間隔，原先叫價620萬元，放盤約1個月後，獲區內買家洽詢，最終以560萬元易手，呎價約12,095元。

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港島區

●中原郭詠媚表示，香港仔居屋鴻福苑鴻澤閣中低層5室，實用面積約407方呎，兩房間隔，未補價第二市場以250萬元放售，以222萬元成交，呎價約5,455元，新買家為外區公屋住戶。

●世紀21日昇蔡嘉駿指，北角半山珊瑚閣B座低層6室，實用面積約877方呎，套三房間隔，望樓景，連一車位出售，放盤價1,380萬元，減價152萬元，以1,228萬元成交，呎價約14,002元，屬屋苑近年呎價新低。

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九龍區

●世紀21家天下黎振傑稱，旺角居屋富榮花園8座中層E室，實用面積約431方呎，兩房間隔，望內園，已補價自由市場以535萬元易手，呎價約12,413元，原業主於2008年6月於自由市場以210萬元購入。

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