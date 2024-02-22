陸秉鈞：英偉達績優惠及日股！投資日股ETF有得諗？

近來全球熱話的AI晶片龍頭英偉達(NVDA.US)終於公布了第四季度業績，業績整體表現全部超出市場預期，加上進取的新季度指引，盤後股價至執筆時漲幅達10%!

先談總收入。自上次業績公布後，管理層將本次收入指引上調至超出市場預期的200億美元。由於比當時候市場大部分預期還樂觀，所以至今市場平均預期也是非常接近這個收入金額，約在204億至211億美元之間。結果公布出來的真實數字是221億美元，按年增長265%，按季環比也錄得22%增長！收入超出預期這麼多，其他項目自然也是明顯高於預期的了。淨利潤是123億美元，增長769%(這是一個在大公司業績很難想像的增長比例)，超出預期的110億美元；毛利率(以GAAP算)達76%，也超出指引預期上限(74至75%)，也再創下公司記錄新高。

四大業務已經完全向數據中心傾斜

要仔細分析它的業績，可以從它四大業務和比重來了解，這裡先簡單扼要將重點列出來：

「數據中心業務」繼續保持按年同比「爆發性」增長，達到184.04億美元，遠超市場預期的172.08億美元，對公司收入貢獻佔比從上一季度的80.1%進一步上升至83.3%；「遊戲業務」也持續受惠於大環境的回暖，同時實現按年和按季百分比雙位數字增長。達到28.65億美元，同樣優於市場預期的27.21億美元。但對公司總收入貢獻佔比從上一季度的15.7%下降至13.0%。

「專業可視化業務」按年恢復增長，按季也保持增長，達到4.63億美元，略優於市場預期的4.36億美元，對公司總收入貢獻佔比為2.1%；「汽車領域業務」按年保持增長，按季也重現增長，達到2.81億美元，也略優於市場預期的2.72億美元；對公司總收入貢獻佔比為1.3%。

另外，「其他」對公司總收入貢獻佔比為0.4%，佔比少於1%，沒有比較意義。不考慮前兩者，由於後三者比重加起來不足4%，基本上英偉達的「業務成績」可以直接理解為「數據中心業務」作「主菜」、「遊戲業務」作「配菜」去理解。

業績公布盤後股價急升

最為搶眼的「數據中心業務」，按年繼續達到三位數字的409%增長，這是因為前年這時間ChatGPT熱潮還未正式廣泛使用，AI熱潮尚未開始的低基數效應所致。但是，本次按季增長仍然顯示也達到雙位數字的26.7%增長，這說明第四季度的成績對比第三季較為理想，顯示此業務仍然維持顯著增長。不過值得留意的是，本季度的增長，已經明顯低於第三季度的增長(上一季度增長為41%)。

英偉達在公布業績的前一個交易天突然大幅下挫4%，失守700美元收盤。至財報公布的當天進下跌至674.72美元。公布財報後，盤後至執筆時急升近10%，高見740美元之上。現價是否值得高追，還是暗藏隱憂？下周我們再繼續分析。筆者下周二18:00也會於公司尖沙咀體驗店進行英偉達的分析講座，若想提前了解，屆時歡迎來臨出席。

若果覺得英偉達此類AI股份板塊中長線仍然有不錯的上升空間，但嫌整個行業偏貴不想直接買入，那麼買入在香港或美國上市的日股ETF，可能也是另一個選擇！近日英偉達被尊稱為「全地球村希望」，就如創辦人黃仁勳在電話會議上指出，加速運算與生成式AI已經是到了「轉捩點」(inflection point)，因為全球強勁的需求橫跨了各式不同公司、產業及國家。英偉達業績公布後，日本晶片股也跟着大漲，帶動日經指數升破39,000點。或許投資日股ETF，也是「另類」投資全球晶片王者英偉達的參與方式。

富途證券香港首席策略師 陸秉鈞(作者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)