九龍一手樓排隊登場 啟德跑道區項目下月初招標
2024年02月22日 22:25
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九龍區新盤排隊登場，啟德跑道區豪宅新盤的樓書曝光，部署下月初招標發售。而長沙灣新盤突擊搶攻，提速推盤，部署明(23日)一口氣上樓書，開價及開放示範單位，勢將搶先成為龍年頭炮項目。
●啟德天璽•海樓書曝光 最大單位達4,608方呎
新鴻基地產(00016)旗下龍年頭炮項目啟德天璽•海，周四(22日)已上載樓書至項目官方網站。新地董事總經理雷霆表示，部署於下月招標發售。樓書所見，今期提供256伙，標準戶型涵蓋兩房至四房間隔，另外有18伙特色戶，全盤實用面積介乎541至4,608方呎。今期設250個住宅停車位，車位與住宅單位比例近乎1:1。
●長沙灣巴域街命名為Belgravia Place
恒基地產(00012)長沙灣巴域街項目，於周四(22日)正式公布命名為Belgravia Place。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，項目有機會在明(23日)同步上載樓書，開放示範單位及公布首張價單，部署3月初開售。項目提供714伙，戶型涵蓋開放式至三房間隔，有小量特色戶，全盤實用面積約177 至754方呎。最快周六(24日)起接受認購登記。
●萬科香港部署今年力推兩個主要項目
萬科香港董事總經理周銘禧表示，部署年內主力推售兩個樓盤，包括大埔馬窩路大型住宅項目，正準備樓書及示範單位，視乎市況籌備下半年推出市場。他續指，項目戶型多元化，以中小型單位為主。整個項目分3期發展，提供逾1,500個單位，當中第1期已獲批預售。項目預計於2025至2026年落成。至於，去年已開始推售的長沙灣項目亦會籌備加推。
●何文田天鑄四房招標售4,350萬元
新鴻基地產(00016)旗下的何文田天鑄，周四(22日)透過招標售出第7座23樓C室，實用面積1,581方呎，四房間隔，成交價4,350萬元，呎價約27,514元。
●西南九龍維港滙II三房呎價約27,787元
信和置業(00083)等4大發展商合作的西南九龍維港滙II，周四(22日)以2,059萬元售出2座5樓B室，實用面積741方呎，屬三房連儲物室間隔，呎價約27,787元。
●鰂魚涌THE HOLBORN兩房售1,102萬元
恒基地產(00012)旗下已屆現樓的鰂魚涌THE HOLBORN，今(22日)錄得A座8樓A1室，實用面積452方呎，兩房間隔，成交價1,102.37萬元，呎價約24,389元。
●觀塘Bal Residence一房540萬元沽
麗新發展(00488)及市建局的觀塘Bal Residence，周四(22日)最新售出15樓A室，實用面積338方呎，一房間隔， 成交價540.05萬元，呎價約15,978元。
●將軍澳海茵莊園平台特色戶售488萬元
九龍建業(00034)將軍澳海茵莊園，於周四(22日)再錄1宗平台特色單位成交，單位為2座1樓B6室，實用面積271方呎，以招標488.8萬港元招標售出，呎價約18,037元。項目年初至今共售出22伙，套現逾1.9億元。