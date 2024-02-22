九龍一手樓排隊登場　啟德跑道區項目下月初招標

九龍區新盤排隊登場，啟德跑道區豪宅新盤的樓書曝光，部署下月初招標發售。而長沙灣新盤突擊搶攻，提速推盤，部署明(23日)一口氣上樓書，開價及開放示範單位，勢將搶先成為龍年頭炮項目。

●啟德天璽•海樓書曝光 最大單位達4,608方呎

●長沙灣巴域街命名為Belgravia Place

●萬科香港部署今年力推兩個主要項目

萬科香港董事總經理周銘禧表示，部署年內主力推售兩個樓盤，包括大埔馬窩路大型住宅項目，正準備樓書及示範單位，視乎市況籌備下半年推出市場。他續指，項目戶型多元化，以中小型單位為主。整個項目分3期發展，提供逾1,500個單位，當中第1期已獲批預售。項目預計於2025至2026年落成。至於，去年已開始推售的長沙灣項目亦會籌備加推。

●何文田天鑄四房招標售4,350萬元

●西南九龍維港滙II三房呎價約27,787元

●鰂魚涌THE HOLBORN兩房售1,102萬元

●觀塘Bal Residence一房540萬元沽

●將軍澳海茵莊園平台特色戶售488萬元