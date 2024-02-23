英偉達上季數據中心收入增4倍　股價再創新高

作為市場上最當炒的人工智能（AI）概念股，專注圖像處理器（GPU）晶片的無廠半導體設計公司英偉達（Nvidia）靠着其無可替代的技術優勢，再次交出一份令市場驚喜的季度業績。在數據中心收入按年暴漲逾4倍的推動之下，該公司於截至1月28日止一季總收入為221.03億美元，按年升2.65倍；非公認會計準則（Non-GAAP）下的經調整純利亦達到128.39億美元，按年大增4.9倍，兩項數據均勝市場預期。消息刺激英偉達股價周四早段曾升15%，再創新高。

所謂「淘金先富賣鏟人」，各家科技企業為了研發自家AI模型，耗費巨資擴張數據中心等AI基礎設施，因此英偉達的產品大受歡迎。行政總裁黃仁勳再次強調生成式AI的前景，並重申其「AI主權論」觀點－－即不同的國家都會因為語言、歷史、文化、知識的差異，而希望打造出合身、數據安全、歸屬於自己的AI模型。

料本季毛利率達76.3%

他表示，日本、加拿大、法國以及全球各地都正在建設「主權AI基礎設施」，而AI正在演變成為一種全新的應用、運算方式，一個全新的產業正在形成，將會繼續推動英偉達的業務增長。展望本季度，英偉達預期收入會推一步增加至240億美元，相當於按年增長2.33倍；毛利率料達到76.3%，經營開支約35億美元。

回看上季度業績，數據中心收入按年增長4.09倍至184億美元，成為收入增長的主要動力。作為英偉達「老本行」的遊戲業務亦同樣錄得不俗增長，收入按年大增56%至29億美元，主要受惠於期內推出的RTX 40 SUPER系列GPU，支援最新的「DLSS 3.5」AI技術。該技術可以利用AI功能提升遊戲的畫質，是其勝過競爭對手超微半導體（AMD）的一大撒手鐧。至於專業圖像化及汽車業務則表現各異，收入分別按年增長1.05倍及下跌4%。

料續主宰大部份市佔率

Global X ETFs研究分析師Tejas Dessai表示，英偉達在高端AI晶片領域享有領先地位，預計到2030年仍能夠佔據絕大部分的市佔率。除了AI處理器之外，英偉達廣泛的品項，例如聯網解決方案，大大提高了其在新興電腦運算領域中的獲利能力。