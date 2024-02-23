陳鳳珠：全球手機銷量回暖可期

中國信通院表示去年內地手機總出貨量按年增長6.5%至2.89億部，其中5G手機按年增加11.9%至2.4億部。去年國產品牌手機出貨量按年上升1.1%至2.31億部，佔手機總出貨量的79.9%。

至於IDC表示，內地於去年第四季的智能手機市場出貨量按年增長1.2%至7,363萬部，為連續10個季度按年錄得下跌後首次反彈，而去年全年出貨量按年下跌5%至2.71億部，創近10年來最低出貨量。

內地高端市場銷售好轉

國際數據公司(IDC)認為，去年第四季市場回暖，主要受到高端產品的銷售支持，中低端產品的銷情未見改善。目前市場的需求來自一至三線城市的高端人群，而佔據大部分市場份額的中低端用戶的換機需求無法完全釋放。其中蘋果公司(Apple Inc.)成為內地去年第四季及全年出貨量冠軍，主因iPhone手機在第三方渠道上有較大幅度的降價促銷，因此吸引了需求。

去年上半年內地經濟尚未恢復，整體手機市場處於低迷狀態，下半年隨着經濟逐漸改善及市場對手機需求提升，令手機市場開始好轉，但廠商對出貨量的態度仍然審慎。

升級換機潮迎雙重利好

未來全球的手機品牌將面臨更激烈的競爭，但預期智能手機將繼續升級，而換機潮亦會重臨，因此預期今年全球智能手機出貨量將會扭轉跌勢，並有望錄得增長。

IDC預計，今年智能手機出貨量將按年增加5.9%，未來5年的年均複合增長率為2.6%，並相信Android(安卓)手機出貨量的增長會較iPhone高，料Android手機未來5年的年均複合增長率為2.8%，2027年出貨量或達到11.2億部；而iPhone未來5年的年均複合增長率為1.8%，2027年出貨量或為2.5億部。

匯盈集團研究部主管 陳鳳珠(作者為註冊持牌人士)