聯博香港：多元投資布局聚焦3方向

加息周期已經來到尾聲，但在經濟浮現降溫迹象前，利率預計仍會守在高位。各地央行目前似乎已成功避免過度緊縮，但貨幣政策存在滯後效應。

展望今年，投資者可擇優布局防守型股票及收益率具吸引力的信用債券，並適度配置存續期，以參與多元資產的投資機會。

去年初，市場普遍預期全球經濟將在下半年陷入衰退，而在全球主要央行紛紛採取緊縮貨幣政策的環境下，可能導致金融市場緊縮，拖累實質經濟增長。然而，實際情況並非如此。

經濟活動相對穩健，甚至較為樂觀的投資者也始料不及。就業市場的緊縮程度為史上罕見，帶動美國消費力道強勁；而歐洲出現暖冬，亦使能源危機的風險降低。不過，中國經濟放緩的不利因素持續存在。在此背景下，利率全面攀升，市場亦將減息的預期延後至今年底。

全球經濟續面臨考驗

目前預計加息周期已經來到尾聲，但在經濟浮現降溫迹象前，利率預計仍會守在高位。各地央行目前似乎已成功避免過度緊縮，但貨幣政策存在滯後效應，因此今年經濟增長前景預計面臨更多考驗。在地緣政治風險加劇與重大選舉年來臨的背景下，市場風險預計升溫。

考量今年經濟放緩與市場波動可能增加，投資者該如何布局投資組合？隨着緊縮貨幣政策慢慢奏效，今年經濟增長步伐料將放緩，建議多元資產投資者耐心以對，擇優慎選，應聚焦於可望應對高利率持續的資產。

整體而言，投資布局可分為3大方向。就股票而言，建議進一步側重優質增長股，並配置防守型類股。另方面，較看好品質較高的信用債券，其收益率吸引力已達至多年來少見的水平。此外，存續期資產在多元資產收益策略中有助於分散風險，遇到經濟前景不明朗時，可望發揮下行緩衝的關鍵作用。

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