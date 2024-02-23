道指漲456點　比特幣跌1%

●踏入亞洲時段，美匯指數跌0.08%，報103.93；港匯見7.8219；離岸人民幣(CNH)報7.2008；美元兌日圓處150.47；歐元報1.0825，英鎊報1.2664。金價處2,025.51美元。布油報83.44美元，紐油報78.29美元。比特幣跌1%，報5.13萬美元。道指期貨升10點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水50點。

●道指收報39,069點，升456點或1.18%；標指收報5,087點，升105點或2.11%；納指收報16,041點，升460點或2.96%。

●港股ADR指數按比例計算，收報16,574點，跌169點或1.01%。

●2月恒生指數夜期收報16,669點，跌98點，低水74點，成交19,071張。

●紐約期油收報每桶78.61美元，升0.7美元或0.9%；倫敦布蘭特期油收報每桶83.67美元，升0.64美元或0.77%。

●紐約期金收報每安士2,030.7美元，跌3.6美元或0.2%。

●英國富時100指數收報7,684點，升21點或0.29%；德國DAX指數收報17,370點，升252點或1.47%；法國CAC指數收報7,911點，升99點或1.27%。

●美國2月Markit製造業PMI意外創17個月新高，服務業創三個月新低。

●美國1月成屋銷售創近一年最大升幅，樓價創歷史同期新高。

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