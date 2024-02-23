美國2月製造業PMI升至51.5　創17個月新高

美國製造業活動以2022年9月以來最快速度擴張，主要是受到訂單強勁成長推動，同時也表明製造業正在擺脫長期以來的低迷。然而，同月服務業擴張速度有所回落，這是自今年1月以來，製造業擴張速度首次超越服務業。

標普全球(S&P Global)公布，2月Markit製造業採購經理指數(PMI)初值升至51.5，創17個月以來新高。然而，2月Markit服務業PMI初值跌至51.4，創3個月新低。

至於就業方面，服務業和製造業的增長與上月相比變化不大，服務業供應商出於成本考量對招聘態度謹慎。其他數據方面，2月投入成本增長速度為2020年10月以來最慢，而價格指數上漲速度略快。

標普全球首席商業經濟學家Chris Williamson表示，2月初步PMI數據表明，美國經濟在第一季中期繼續擴張。他認為，有迹象顯示，減少庫存的政策變得不那麼普遍，這也有助於提振生產，並使製造商對未來一年的前景保持較高的商業信心。至於服務業方面，他指出，服務業增長略有下滑，服務供應商對未來一年前景的信心也有所下降，這在一定程度上反映2024年利率預期下降的程度有所回落。