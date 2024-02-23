港股好淡爭持 攜程再破頂 聯想挫近9%

港股在萬七關前好淡角力，恒生指數最段跌近百點後一度倒升過百點，高見16,895點又打回頭，暫跌30點企16,700點水平。國企指數偏軟；科技指數跌40點，主板成交380億港元。

大型科網股個別發展，小米集團跌2.8%；京東集團跌2.1%；阿里巴巴跌1.3%；騰訊跌0.5%；網易跌0.3%。攜程升4.1%再創新高；美團升1.2%。

金融股窄幅上落，滙豐控股及友邦保險跌0.8%；香港交易所跌0.3%；工、中、建、招四大內銀股倒升0.3%至1.4%；中國平安升1.5%。

醫藥股回吐，藥明康德跌2.8%；藥明生物跌2.3%；石藥集團及阿里健康跌1.9%；京東健康及國藥控股跌1.7%；翰森製藥跌1.6%；中國生物製藥跌1.5%。

其他藍籌股方面，昨日公布業績的聯想集團績挫8.8%表現最差。內需消費股有買盤，華潤啤酒、蒙牛乳業、康師傅升2.5%至3.9%。

【09:20】港股窄幅上落 滙豐再跌1% 騰訊偏軟

港股開市偏軟，恒生指數跌88點或0.52%，報16,654點；國企指數低開30點或0.53%，報5,728點；科技指數跌23點或0.7%，報3,386點。

大型科網股個別發展，京東集團跌2.2%；阿里巴巴及小米集團跌1%；騰訊跌0.5%；攜程無起跌；美團升0.3%。

金融股窄幅上落，滙豐控股再跌1.1%；友邦保險跌0.6%；工、中、建、招四大內銀股跌0.2%至0.4%。香港交易所升0.1%；中國平安升0.2%。