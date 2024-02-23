英偉達市值單日暴增2.1萬億 相當一間可口可樂

外媒報道，美國半導體巨頭英偉達(Nvidia)業績亮麗，股價創新高，周四(22日)飆升16%，市值勁增約2,770億美元(2.16萬億港元)，創下美股史上最大單日市值升幅之餘，更把Facebook母企Meta三周前創下單日市值急升1,970億美元的紀錄比下去，英偉達目前市值達1.96萬億美元，直撲2萬億美元。

英偉達市達單日暴升2,770億美元，差不多等於可口可樂市值，並且成為美國市值第三大的公司。截至周四，可口可樂市值約2,650億美元。此外，微軟(Microsoft)及蘋果公司(Apple Inc.)市值分別為3.06萬億美元及2.85萬億美元。

Sanford C. Bernstein分析師Stacy Rasgon形容，英偉達就如印鈔機一樣，股價從目前水平持續上升的前景似乎仍穩固。