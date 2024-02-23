挑戰中國！三地鬥搶半導體投資　邊個最大機會成贏家？

中美科技戰加劇、美國和盟友對中國實施出口管制等，全球半導體供應鏈出現轉變。當中，印度、馬來西亞和越南為此祭出多重策略，包括透過與本地企業合資，與美國形成下一代技術聯盟及提供補貼等吸引外國半導體企業投資；作為晶片主要生產地的中國，正面臨重大挑戰。

過去外國半導體大廠都在中國投資，借助其龐大的國內市場、低成本勞動力及有利的政府政策，在當地投資生產成熟製程晶片。但在地緣政治因素下，半導體業界紛把一些生產移出中國。

目前，全球晶片封裝測試由中國主導。但報道分析，鑑於英飛凌、德州儀器等全球大廠的投資，預計馬來西亞將提高晶片封裝測試市佔率；現時該國佔有率約13%。

印度吸引大廠投資措施方面，當地政府2021年宣布100億美元的補貼方案，惟只有美光科技去年宣布將投資8億美元在印度設封裝測試廠；同時，印度已與美國政府在共同研發和訓練包括半導體的下一代技術。

儘管越南已擁有Intel最大的半導體封裝和測試工廠，但仍積極尋求增加半導體投資，去年已與英特爾、英偉達等幾家美國企業洽談。另邊廂，越南受惠科技供應鏈的轉變，蘋果公司已將部分消費電子生產從中國遷移至當地。

報道認為，上述三個積極發展半導體產業的國家中，以馬來西亞最具優勢，因該國已有外國大廠進駐，以及熟練的工人。