薩默斯：市場恐低估民粹主義及法治不彰引發混亂風險

外媒報道，美國前財長薩默斯(Lawrence Summers)表示，金融市場低估民粹主義政策及法治可能遭受侵蝕，所引發的全球政治及社會動盪風險。

他指，世界可能進入一個時期，市場對於秩序的認知減少，因此出現無序、混亂及相關痛苦的風險增加，他不確定市場是否已經完全消化這種風險。

薩默斯指，並不是預測這種動盪會出現，而是強調有這樣的機會，以及市場如何看待這種風險。近年俄烏戰爭爆發、中東局勢不穩，地緣政治緊張局勢升級，美國國內政治緊張局勢料在11月舉行總統大選前加劇。「無論哪一個黨派掌權，法治的施行方法不變，市場對此視為理所當然，不過隨着大選舉行時，這一點或會受到質疑。」

薩默斯強調，世界各地的民粹主義政策帶來危險，包括貿易保護主義及對商品、資本及人員自由流動的限制，表示這些是非常現實的風險。

他表示，經濟史上最顯著的教訓之一就是，在10年時間內，民粹主義幾乎總是不利於經濟表現，無論是右翼民粹主義，還是左翼民粹主義，民粹主義都會損害經濟及市場，惟有關風險依然未充分反映在市場上。