渣打去年列帳基準稅前多賺18.8%　末期息21美仙

業績提到中國商業房地產投資組合，去年預期信貸虧損撥備總額為12億元，第三階段風險承擔為14億元，計入抵押品的保障比率為88%，管理層額外撥加尚餘1.41億元。

單計第4季，集團稅前基本溢利為10.56億元，上升63%。

集團更新2024年的指引，並為2025年及2026年提供額外指引。當中，經營收入2024至2026年期間每年增加5至7%，於2024年貼近5至7%範圍的頂端；淨利息收入於2024年達到100億至102.5億元。

行政總裁溫拓斯(Bill Winters)表示，2023年的業績表現強勁，繼續展現出業務的價值，並於本年度成功實踐有形股東權益回報達至10%的財務目標，並務求於2026年令有形股東權益回報達至12%。集團增加了全年派息50%，並宣布進行新一輪10億元股份回購，自2022年1月以來合共向股東分派了55億元。集團將繼續積極管理資本水平，目標於未來3年向股東回饋最少50億元。