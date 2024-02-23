日本製鐵在華資產惹憂　與美國鋼鐵交易恐生變

外媒引述消息人士指，美國政府審視日本製鐵(Nippon Steel)與中國的關係，恐成為其收購競爭對手美國鋼鐵(United States Steel)的潛在絆腳石。

日本製鐵去年提出以149億美元收購美國鋼鐵，在美國引起很大異議。知情人士表示，美國政府認為其首要任務是保護美國工業，並擔心日本製鐵對中國的風險敞口。

日本製鐵面對的情況複雜，監管機構可能會認為其收購美國鋼鐵，是否會令由中國採購的鋼材進一步進入美國市場。日本製鐵收購美國鋼鐵的計劃已在美國引發一場政治風暴，美國外國投資委員會(CFIUS)正進行審查。

目前仍未清楚日本製鐵的中國資產，會否成為CFIUS明確審查的部分。不過，在美國總統拜登考慮對內地採取更嚴厲貿易措施之際，對日本製鐵在中國資產的審視，恐令交易變得更複雜。

日本製鐵發言人表示，日本製鐵在中國的業務很有限，佔該公司全球產能不到5%，而且只有下游業務，並無上游設施如高爐或電弧爐等，這些上游設施構成鋼鐵業投資的主要部分。他又指，該公司在中國的業務，包括與中國合作夥伴的合資企業，無法控制該公司在中國境外包括美國的業務或商業決定。

該發言人並稱，日本製鐵目標是提高美國鋼鐵公司在全球鋼鐵市場競爭力，解決該行業生產過剩及產能過剩問題，這主要來自中國。