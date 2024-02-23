長沙灣Belgravia Place首推148伙　入場費316萬元

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，首批定價較吸引，冀引起市場關注。他形容是次為「釋放潛能價」，認為定價可釋放市場潛能，今次定價比心目中為低，心中理想售價為每方呎1.7萬至1.8萬元。

他續指，首張價單囊括6伙開放式單位、66伙一房戶及66伙兩房戶，10伙三房間隔，實用面積199至357方呎。

售價方面，價單提供2種付款方法，扣除最高10%折扣優惠後，折實價介乎316.8萬至730.71萬元，折實呎價由14,838至17,314元。按定價計，今批單位市值逾8億元。

首批入場單位為第1B座3樓16室，實用面積199方呎，折實呎價約15,920元。呎價最低的單位為第1A座6樓3室，實用面積425方呎，三房間隔，折實價約630.6萬元，折實呎價約14,838元。

項目示範單位將於今(24日)起對恒地會會員開放，明日起再對公眾開放及收票，最快下周開售。

資料顯示，同區對上推出市場的一手項目為曉柏峰，於去年11月推出首批100伙，當時折實平均呎價約17,602元。