道期變動不大　比特幣跌近2%

2024年02月23日 16:19
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    美匯指數報103.79；港匯見7.8227；離岸人民幣(CNH)報7.2071；美元兌日圓報150.59；歐元處1.0832；英鎊報1.2670。金價報2,021.37美元。油價偏軟，布油報82.18美元，紐油處78.04美元。比特幣跌1.7%，見51,049美元。道指期貨升16點。
    ●恒生指數全日收報16,725點，跌17點或0.1%，主板成交近961億港元。聯想跌逾3%，龍湖升近5%。恒指本周再升385點，升幅2.35%，已連升3周。
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    -渣打去年列帳基準稅前多賺18.8%，末期息21美仙。
    -網傳拖欠供應商貨款，HKTVmall：財務穩健。
    -平安好醫生推陪伴式醫療健康服務產品，針對銀髮族。
    -港交所3月29日起將貨幣期貨及期權納衍生品假期交易。
    -傳支付寶重返社交領域，大量挖角抖音小紅書人才。
    ●滬深三大指數高收。滬綜指收復3,000點關口，收報3,004點，升16點或0.55%，連升8個交易日；深成指報9,069點，升25點或0.28%；創業板指數報1,758點，升不足1點或0.02%。https://reurl.cc/v08ZXA
    內地經濟：
    ●「私募魔女」警告：切勿重返「小微盤火場」。
    ●內地1月70大中城市商品住宅銷售價格按月跌幅收窄。
    香港經濟：
    ●GUM：1月共13.5億MPF資金轉入股票基金。
    ●代理樓價指數止跌　新界樓續挫
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    外地經濟：
    ●IMF：日本今年經濟恐面臨下行風險，英國料見復甦。
    ●聯儲官員警告過早減息風險，須謹慎看待通脹。
    ●歐央行去年蝕12.66億歐元，近20年來首次虧損。
    ●薩默斯：市場恐低估民粹主義及法治不彰引發混亂風險。
    ●挑戰中國！三地鬥搶半導體投資，邊個最大機會成贏家？
    https://reurl.cc/K4vavm
    ●咁勇？富達有基金經理幾盡沽美債持倉，博美經濟向上。
    ●傳中美正討論新措施，防新興市場債務現違約潮。
    企業消息：
    ●據報美國網媒Vice Media停更內容，計劃裁員數百人。
    ●日本製鐵在華資產惹憂，與美國鋼鐵交易恐生變。
    ●「美國連登」Reddit遞交美股上市申請，OpenAI CEO成第3大股東。
    ●英偉達市值單日暴增2.1萬億，差不多夠買兩間滙豐...
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    ●「燈神」Jim Cramer：黃仁勳比馬斯克更有遠見。