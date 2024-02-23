道期變動不大 比特幣跌近2%
2024年02月23日 16:19
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美匯指數報103.79；港匯見7.8227；離岸人民幣(CNH)報7.2071；美元兌日圓報150.59；歐元處1.0832；英鎊報1.2670。金價報2,021.37美元。油價偏軟，布油報82.18美元，紐油處78.04美元。比特幣跌1.7%，見51,049美元。道指期貨升16點。
●恒生指數全日收報16,725點，跌17點或0.1%，主板成交近961億港元。聯想跌逾3%，龍湖升近5%。恒指本周再升385點，升幅2.35%，已連升3周。
-渣打去年列帳基準稅前多賺18.8%，末期息21美仙。
-網傳拖欠供應商貨款，HKTVmall：財務穩健。
-平安好醫生推陪伴式醫療健康服務產品，針對銀髮族。
-港交所3月29日起將貨幣期貨及期權納衍生品假期交易。
-傳支付寶重返社交領域，大量挖角抖音小紅書人才。
●滬深三大指數高收。滬綜指收復3,000點關口，收報3,004點，升16點或0.55%，連升8個交易日；深成指報9,069點，升25點或0.28%；創業板指數報1,758點，升不足1點或0.02%。https://reurl.cc/v08ZXA
內地經濟：
●「私募魔女」警告：切勿重返「小微盤火場」。
●內地1月70大中城市商品住宅銷售價格按月跌幅收窄。
香港經濟：
●GUM：1月共13.5億MPF資金轉入股票基金。
●代理樓價指數止跌 新界樓續挫
外地經濟：
●IMF：日本今年經濟恐面臨下行風險，英國料見復甦。
●聯儲官員警告過早減息風險，須謹慎看待通脹。
●歐央行去年蝕12.66億歐元，近20年來首次虧損。
●薩默斯：市場恐低估民粹主義及法治不彰引發混亂風險。
●挑戰中國！三地鬥搶半導體投資，邊個最大機會成贏家？
●咁勇？富達有基金經理幾盡沽美債持倉，博美經濟向上。
●傳中美正討論新措施，防新興市場債務現違約潮。
企業消息：
●據報美國網媒Vice Media停更內容，計劃裁員數百人。
●日本製鐵在華資產惹憂，與美國鋼鐵交易恐生變。
●「美國連登」Reddit遞交美股上市申請，OpenAI CEO成第3大股東。
●英偉達市值單日暴增2.1萬億，差不多夠買兩間滙豐...
●「燈神」Jim Cramer：黃仁勳比馬斯克更有遠見。