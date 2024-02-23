道期變動不大　比特幣跌近2%

美匯指數報103.79；港匯見7.8227；離岸人民幣(CNH)報7.2071；美元兌日圓報150.59；歐元處1.0832；英鎊報1.2670。金價報2,021.37美元。油價偏軟，布油報82.18美元，紐油處78.04美元。比特幣跌1.7%，見51,049美元。道指期貨升16點。

●恒生指數全日收報16,725點，跌17點或0.1%，主板成交近961億港元。聯想跌逾3%，龍湖升近5%。恒指本周再升385點，升幅2.35%，已連升3周。

-渣打去年列帳基準稅前多賺18.8%，末期息21美仙。

-網傳拖欠供應商貨款，HKTVmall：財務穩健。

-平安好醫生推陪伴式醫療健康服務產品，針對銀髮族。

-港交所3月29日起將貨幣期貨及期權納衍生品假期交易。

-傳支付寶重返社交領域，大量挖角抖音小紅書人才。

內地經濟：

●「私募魔女」警告：切勿重返「小微盤火場」。

●內地1月70大中城市商品住宅銷售價格按月跌幅收窄。

香港經濟：

●GUM：1月共13.5億MPF資金轉入股票基金。

●代理樓價指數止跌 新界樓續挫

外地經濟：

●IMF：日本今年經濟恐面臨下行風險，英國料見復甦。

●聯儲官員警告過早減息風險，須謹慎看待通脹。

●歐央行去年蝕12.66億歐元，近20年來首次虧損。

●薩默斯：市場恐低估民粹主義及法治不彰引發混亂風險。

●挑戰中國！三地鬥搶半導體投資，邊個最大機會成贏家？

●咁勇？富達有基金經理幾盡沽美債持倉，博美經濟向上。

●傳中美正討論新措施，防新興市場債務現違約潮。

企業消息：

●據報美國網媒Vice Media停更內容，計劃裁員數百人。

●日本製鐵在華資產惹憂，與美國鋼鐵交易恐生變。

●「美國連登」Reddit遞交美股上市申請，OpenAI CEO成第3大股東。

●英偉達市值單日暴增2.1萬億，差不多夠買兩間滙豐...

●「燈神」Jim Cramer：黃仁勳比馬斯克更有遠見。