長沙灣Belgravia Place提供714伙　一房戶佔6成

整個發展項目分兩期，共1,000伙。現時推出的第1期，由兩座樓高28層的住宅大樓組成，單位戶型涵蓋開放式至三房間隔。每座的標準戶樓層，設13及17伙，並提供3部升降機。

戶型分布上，開放式戶佔24伙，實用面積177至199方呎。一房戶佔430伙，實用面積226至270方呎。兩房戶有211伙，實用面積由294至374方呎。三房戶設46伙，實用面積386至457方呎。另外設有3伙特色戶，實用面積介乎624至756方呎。

面積最細的單位為第1B座2樓16室，實用面積177方呎，開放式間隔，連98方呎平台。最大的單位為第1B座29樓7室頂層戶，實用面積756方呎，四房間隔，連160方呎平台及630方呎天台。

項目不設停車位，住客會所總面積為19,381方呎，設施包括滑板極限翔、50米戶外游泳池、籃球場及健身室等。