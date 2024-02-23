全港唯一市值逾千億屋苑係邊個？每名業主又唔見幾錢？

樓價從高位不斷插水，中原指出，全港市值最大的10個主要屋苑，於2021年8月樓市高峰期佔6個市值高於1,000億港元，惟隨着市況下滑，目前只剩下鰂魚涌太古城一個。該屋苑亦已身價大貶值，以近期成交呎價約14,389元計，總市值約1,290.9億元，較兩年半前約1,910.3億元，已大幅縮水約32.4%。

該盤是不少中產家庭聚居地，惟近年受移民潮及加息等影響，相比樓市高峰時，總市值已蒸發近620億元。若將相關虧損金額攤分至屋苑12,686名業主身上，期內平均每名業主資產貶值約488.2萬元。

此外，其餘5個市值失守1,000億元的主要屋苑，包括荔枝角美孚新邨、鴨脷洲海怡半島、紅磡黃埔花園、港島南貝沙灣及天水圍嘉湖山莊。當中跌幅最大為美孚新邨，屋苑總市值由2021年8月約1,363.5萬元，大減至最新只有約898.9億元，跌幅達約34.1%，平均每名業主損失約356.5萬元。

若以人均損失金額計算，最傷為貝沙灣業主，於兩年半的跌市期間，平均每名業主帳面損失多達約1,146.8萬元。該盤總市值則跌至約821.3億元，較2021年8月高峰期，蒸發約316.7億元或約27.8%。