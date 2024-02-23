電訊盈科去年蝕4.71億元　股息率9厘

ViuTV等的免費電視及相關業務去年收入與EBITDA(除息、稅、折舊及攤銷前盈利)創新高，收入增長4.61%至9.52億元，不同系內Now TV出現倒退，EBITDA增長95.87%，達1.9億元，EBITDA利潤率按年擴大近倍至19.95%；單計下半年分別為5.62億元及1.07億元，同為半年度的新高。

黃Viu收入超過Now TV

電盈未有提MIRROR，但稱活動及藝人管理業務屢創佳績，《全民造星》第五季的生力軍增強藝人陣容，亦在海外為旗下及外部藝人管理活動，獲點名是《法外情》和《社內相親》，指其觀眾群結構有助維持廣告收益。

「黃Viu」全年收入增長21.86%至24.52億元，超過Now TV，付費用戶基礎擴大一成至1,340萬名，EBITDA增長2.32倍至5.92億元，達收入24.14%。

電盈去年稅前溢利倒退3.84%至24.99億元，原因之一本港銀行同業拆息(HIBOR)上升，融資成本淨額上漲44.69%至24.96億元，平均債務成本由3厘升至4.2厘。